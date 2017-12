Inserita in Cultura il 21/12/2017 da Direttore Natale speciale per i ragazzi disabili della ludoteca Campo Bianco. Inaugurata la mostra degli oggetti realizzati durante l ‘anno Un Natale speciale per i ragazzi disabili della ludoteca Campo Bianco di Erice.



Ieri pomeriggio infatti è stata inaugurata la mostra natalizia degli oggetti, realizzati con pigne e conchiglie e altri materiali durante l’anno dagli stessi ragazzi della struttura di via Lido di Venere a Erice, con la guida della volontaria Lucia Gabriele e di Lea Perrone, direttrice della ludoteca.



L’iniziativa è stata organizzata dalla Fnp Cisl Palermo Trapani e dal Moica, dalla segretaria territoriale Teresina Fodale, con la collaborazione di Alberto Barbata presidente Anteas provinciale Trapani, Matteo Floria presidente Anteas comunale Trapani, e del segretario generale Fnp Mimmo Di Matteo.



Durante il pomeriggio i ragazzi sono stati coinvolti in canti natalizi con il maestro Francesco D’Antona e giochi come la tombola.