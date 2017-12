Inserita in Cultura il 21/12/2017 da Direttore Marsala: Aperitivo d’arte in gioielleria venerdì 22 dicembre a Strasatti. Interverrà anche l’artista di fama internazionale Fao Design ’arte pittorica incontra l’arte del gioiello: è da questo connubio che nasce l’idea di un evento davvero singolare, un “Aperitivo d’arte” in cui, tra le altre cose, si discorrerà dello storico interesse degli artisti per i gioielli, presenti in una notevole quantità di opere d’arte figurativa e nel corso di epoche storiche diverse.



L’appuntamento, in programma per venerdì 22 dicembre dalle ore 18 alle ore 20, non poteva che avere luogo nella location azzeccata di una gioielleria, la Fz Gioielli di Strasatti, che per l’occasione offrirà l’aperitivo ai partecipanti.



Ospite d’eccezione sarà invece l’artista marsalese di fama internazionale Fabio Ingrassia, in arte Fao Design, che si esibirà davanti ai presenti nel dipingere- con la sua personalissima e scenografica tecnica- il quadro di Jan Vermeer “La ragazza con l’orecchino di perla”.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento, organizzato dall’esperta di arte e design Cristina Gabriele con la collaborazione di Michele D’Antoni, è gratuito.