Inserita in Politica il 20/12/2017 da Direttore Ribaudo (Pd): “Arriva la stabilizzazione dei lavoratori Co.Co.Co. nella scuola, la vittoria finale dopo tante battaglie” “La stabilizzazione dei lavoratori con contratti Co.Co.Co. ex LSU nella pubblica istruzione, la considero come la vittoria finale di tante battaglie portate avanti per diversi anni a fianco dei lavoratori precari. Questa mattina è stato finalmente approvato un mio emendamento alla legge finanziaria 2018, che prevede l’avvio di una procedura selettiva finalizzata all’immissione in ruolo dall’anno scolastico 2018/19”. Lo scrive in una nota il deputato siciliano del Pd Franco Ribaudo che si è intestato questa battaglia producendo svariati atti parlamentari nel corso della sua attività alla Camera.



“E’ un riconoscimento - aggiunge - al lavoro svolto nelle scuole, saranno stabilizzati i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facenti funzioni di assistente amministrativo e tecnico presso le istituzioni scolastiche, attraverso una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio ai fini della immissione in ruolo a valere sui posti attualmente accantonati in organico di diritto.”



“Si pone fine definitivamente - conclude - ad una situazione di precarietà ventennale, dando stabilità e sicurezza, riconoscendo le prerogative e la dignità dei lavoratori dipendenti”.