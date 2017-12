Inserita in Cronaca il 20/12/2017 da Direttore MARSALA: TENTA DI RUBARE IN UN APPARTAMENTO. I CARABINIERI ARRESTANO UN 32ENNE. La notte di sabato 16 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, BERTOLDO Calogero, marsalese classe ’85, per tentato furto all’interno di un’abitazione sita in Contrada Berbaro.



Nello specifico, durante un apposito servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Petrosino, diretti dal Luogotenente Andrea D’INCERTO, notavano un’autovettura parcheggiata in maniera sospetta nei pressi di una villetta conosciuta dai militari per essere occupata esclusivamente nel periodo estivo. Decidevano, pertanto, di avvicinarsi per effettuare un controllo più approfondito e verificare l’eventuale presenza di qualcuno. Giunti nelle immediate vicinanze dell’abitazione, notavano il BERTOLDO, già noto agli operanti, il quale, alla vista dei Carabinieri, si dava alla fuga tentando di disfarsi di oggetti atti allo scasso, utilizzati per forzare la porta d’ingresso della casa.



Il tempestivo intervento dei militari, permetteva quindi di scongiurare il furto, bloccando il BERTOLDO prima che potesse asportare quanto contenuto nella villetta.

Dopo gli accertamenti di rito, lo stesso è stato dichiarato in stato di arresto. Il giudice Lylibetano, nel corso dell’udienza a suo carico, oltre a convalidare l’arresto operato dai militari dell’Arma, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



Sono in corso da parte dei Carabinieri ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale presenza di un altro complice che abbia affiancato il BERTOLDO la notte del 16 dicembre.



Tale arresto è il risultato di un incremento dei servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia di Marsala, finalizzati al contrasto dei reati predatori ed in particolare dei furti in abitazione, che nel periodo invernale vedono maggiormente colpite le villette presenti lungo la fascia costiera e disabitate considerata la stagione.