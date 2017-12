Inserita in Sport il 20/12/2017 da Direttore «E’ con i piccoli passi che si raggiunge un grande sogno!» il motto dell´A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi Grande festa domenica 17 Dicembre 2017 per l’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi alias Pattinatori Trapanesi, presso i locali della Chiesa Sacro Cuore posta nella centralissima Via Giovan Battista Fardella, grazie alla disponibilità di Don Alberto Giardina, si è svolta la tradizionale Festa di Natale, Premiazione dell’Atleta dell’anno 2017 e la Presentazione della SQUADRA 2018.



Il tema scelto dallo Staff Dirigenti Rosa Alba Rindinella Presidente, Giuseppe Strazzera Vice – Presidente e Stefano Romano Consigliere e per l’occasione nelle vesti di speaker della serata: < > per altro ben in evidenza nelle magliette distribuite a tutti gli Atleti grazie al contributo di Reale Mutua Agenzia di Trapani di Crespi e Bertini, Giarratano Francesco Paolo, Planet di La Commare Maurizio, Centro Ottico Maradei, Cavataio Ascensori SRL e Gestione Condominiale Romano.



Hanno preso parte all’evento la Prof.ssa Elena Avellone Delegato Provinciale del CONI, Giacomo Tranchida Presidente del Consiglio Comunale di Erice, Antonio Ingrassia del Giornale IL LOCALE NEWS, Geom. Nicola Bosco (sponsor ufficiale dei Calendari dei Pattinatori Trapanesi).



Il Settore Agonismo, ma anche il Centro d’Avviamento Sportivo, se pur decimato dall’influenza stagionale, ha sfilato, dinanzi ai propri genitori, parenti ed amici, per ritirare i ricchi premi messi a disposizione dagli sponsor della manifestazione a Tutti gli Atleti.



Nell’occasione sono stati encomiati, Valentina Incandela e Giuseppe La Commare, per il recente passaggio a Tecnici, rispettivamente, di 3° e 1° Livello, ma anche Vittorio Calia e la Dott.ssa Tiziana Orlando rispettivamente Fisioterapista e Nutrizionista dei Pattinatori Trapani.



La classifica stilata dall’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi ha premiato i primi 5 l’Atleti dell’anno 2017: 1° Nicolas Incandela, 2° Chiara Maradei, 3° Giuseppe La Commare, 4° Elena Tartamella, 5° Mattia Romano.



Sono stati trattati tanti argomenti, dall’importanza dell’attività sportiva e la conseguente necessità di dare sempre più spazio, la giusta importanza e visibilità al Pattinaggio Corsa Trapanese, anche e soprattutto per la tradizione rotellistica granata, dalla gioia dei Ragazzi di giocare in gruppo, che si traduce spesso nell´acquisizione di una buona comunicazione e di una maggiore fiducia in se stessi, e che gli Atleti, Compagni, Amici bravi e meno bravi, ma mai isolati, sono TUTTI, ma proprio TUTTI degli importanti tasselli, di una vera ed unica SQUADRA, questa è la forza dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi.



L’Associazione ringraziati gli ospiti intervenuti alla manifestazione, ma anche gli assenti ed in modo particolare alle redazioni giornalistiche che non hanno lesinato la pubblicazione di articoli nel corso della Stagione Sportiva 2017, auspica inoltre l’inizio dei lavori di manutenzione al Pattinodromo Comunale, struttura fondamentale per lo svolgimento dell’attività di Pattinaggio Corsa ed omologata ad ospitare Campionati di livello Nazionale ed Internazionale.



Lo sport è di tutti e per tutti!