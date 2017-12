Inserita in Politica il 19/12/2017 da Direttore La Commissione vara un nuovo strumento per aiutare le autorità che gestiscono i Fondi europei La politica di coesione è attuata nelle regioni, vicino ai cittadini. Per le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della selezione e della realizzazione di questi progetti, è fondamentale disporre di una robusta capacità amministrativa, affinché i benefici degli investimenti efficaci e strategici siano visibili in tempi rapidi. Oggi la Commissione vara uno nuovo strumento per sviluppare le competenze dei responsabili nelle amministrazioni che gestiscono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione. Un "quadro delle competenze" identifica quanto necessario a una buona gestione dei programmi e dei progetti finanziati dall´UE e uno strumento di autovalutazione in linea consente di seguire i progressi individuali e collettivi in seno a un´amministrazione. Un opuscolo che illustra il funzionamento di questo nuovo strumento è disponibile qui.



La Commissaria per la politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Non basta avere milioni di euro a disposizione, bisogna anche saperli gestire affinché con i fondi della politica di coesione si realizzino progetti di qualità. Per questo motivo, fin dall´inizio del mio mandato ho preso iniziative per migliorare ove necessario il modo in cui i nostri partner negli Stati membri gestiscono e investono i Fondi europei".



Per ulteriori informazioni su queste iniziative consultare questa pagina