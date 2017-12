Inserita in Politica il 19/12/2017 da Direttore JUDO: i risultati del "Criterium Giovanissimi 2017" per fanciulli e ragazzi svoltosi a Modica Organizzata dalla Asd Mifune, in collaborazione con il settore Judo del comitato regionale Fijlkam Sicilia, si è svolta al “Palarizza” di Modica, la 4a e ultima tappa del “Criterium Giovanissimi 2017”. La manifestazione, aperta ai judoka della classe fanciulli e ragazzi, ha registrato la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta la Sicilia. Ottima la prova degli atleti della Titania di Catania che ha portato sul podio 12 suoi giovani.



Ecco i vincitori per società: Annalisa Sanfilippo, Pietro Piccione, Diego Russo, Cristian Patanè, Alessandro Ferrara, Dario Conti, Alessandro Mereu, Simone Iurato, Maria Grazia Anastasi, Carmelita Musumarra, Salvatore Biondi e Carmelo Guida (Titania Catania); Lorenzo Nobile, Mattia Mellina, Elena Santoro, Franco Giovanni, Alessandro Siliprandi e Andrea Casabella (Bushido Trapani); Giada Sammito, Riccardo Paradiso, Siria Nicotra, Damian Sabellini e Gabriele Carnemolla (Mifune Modica); Juliana Catanzaro, Antonio Scimone, Gabriele Caronella, Manuel e Mattia Mondo (CusUnime); Fabiano Spinello, Valentina Monaca, Gabriele Pitrolo, Damiano e Nicolò Figura (Tomita Ispica ); Federico e Lorenzo Felice, Thomas Palillo e Mario Virlinzi (Ippon Enna); Sofia Martorana, Luca Licitra, Francesco Antoci e Giorgio Cappello (Judoki Ragusa); Alberto Miceli, Santi Miano, Elena Storione e Paola Pagliarello (Ippon Furci Siculo); Sara Palazzo, Giulia Talio e Nicolo Frisenna (Polisportiva Catenanovese); Michele oscolo, Sara Cardella e Francesco Ferrara (Airon Furci Siculo); Sofia Micale, Giosuè Giambo e Giuseppe Torre (Pirri Barcellona); Leonardo Quartararo e Giulia Milicia (Omnia Alcamo); Gabriele Tiralongo e Ajebar Adam (Futura Siracusa); Gregorio Giuseppe Garufi e Francesco Donnina (Kineo Messina); Martin Casavola e Alessio Zito (Ronin Lineri); Giacomo Mineo (Ginnic Bagheria); Gabriele Occhipinti (Kosen Ragusa); Ernesto Formica (Dynamic Center Gravina); Lorenzo Iozia (Ushiima Pozzallo).



Si è inoltre disputato il primo torneo “Città di Modica” per la classe Esordienti "A".



Ecco i vincitori nelle varie categorie di peso:



Femminile kg 36 Elisea Alfè (Titania Catania); kg 40 Aurora Platania (Dynamic Center Gravina); kg 44 Noemi Lo Monaco (Titania Catania); kg 48 Nancy Febi Fedi (Airon Furci); kg 52 Carla Costa (Pirri Barcellona); kg 57 Aurora Evola (Omnia Alcamo); kg 63 Eleonora Di Carlo (Power of Life Giarre); kg +63 Miriam Raia (Bushido Trapani).



Maschile: Kg 36 Matteo Agosta (Koizumi Scicli); Kg 40 David Vinciguerra (Ippon Furci Siculo); kg 45 Alberto Mortillaro (Bushido Trapani); kg 50 Danilo Articolo (Judoki Ragusa); kg 66 Donato Lo Coco (Ginnic Bagheria); kg +73 Giuseppe Fede (Tomita Ispica).