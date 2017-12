Inserita in Sport il 19/12/2017 da Direttore La rappresentanza Trapani Calcio in visita ai detenuti della C.C. San Giuliano Ieri, 18 dicembre, una rappresentanza del Trapani Calcio, il mister Alessandro Calori, il direttore sportivo Adriano Polenta e il team manager Giovanni Panetta hanno fatto visita ai detenuti della Casa Circondariale per fare gli auguri di Natale portando anche alcuni palloni di calcio in dono. L’incontro è stato animato dalla giornalista Ornella Fulco che oltre a presentare i calciatori presenti ha moderato le domande fatte dai detenuti presenti alla sala teatro del San Giuliano.



Grandi applausi sono stati riservati al mister Calori e a Maurizio Ciaramitaro sempre presente in analoghe iniziative e molto sensibile nei confronti dei detenuti.



Alla fine dell’incontro, presenti anche il direttore Renato Persico, il Comandante Giuseppe Romano ed una nutrita rappresentanza di poliziotti penitenziari tifosi, nonché una rappresentanza di insegnanti dei corsi scolastici, sono stati dotati ai calciatori presenti degli oggetti in ceramica in tema natalizio realizzati dai detenuti che frequentano il corso di ceramica dell’ente di formazione C.E.R.F.