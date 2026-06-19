Inserita in Cronaca il 19/06/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Lo Zero Waste Forum and Festival rafforza l’agenda della Türkiye per la COP31

In vista della COP31 ad Antalya, lo Zero Waste Forum 2026 e lo Zero Waste Festival hanno posizionato Istanbul come una piattaforma capace di collegare diplomazia ambientale internazionale, applicazione pratica, sensibilizzazione pubblica e partecipazione collettiva attorno all’agenda zero waste.

Istanbul - Lo Zero Waste Forum 2026 , organizzato dalla Zero Waste Foundation, si è tenuto presso l’Aeroporto Atatürk di Istanbul dal 5 al 7 giugno 2026, sotto il tema “Road to Antalya: Zero Waste as Climate Action”. L’evento ha riunito governi, città, organizzazioni internazionali, esperti e stakeholder con l’obiettivo di rafforzare la preparazione operativa in vista della COP31 ad Antalya, attraverso annunci, costruzione di partnership e azioni pratiche, più che tramite negoziati formali.

“Lo zero waste è un’agenda di azione climatica, incentrata sulla prevenzione dei rifiuti, sulla trasformazione dei sistemi e sulla capacità di attuazione”, ha dichiarato Samed Ağırbaş, presidente della Zero Waste Foundation e COP31 High-Level Climate Champion, che opera secondo la visione di S.E. Emine Erdoğan, fondatrice del Zero Waste Movement, presidente del UN High-Level Advisory Board on Zero Waste e presidente onoraria della Zero Waste Foundation.

Ha poi aggiunto: “Lo Zero Waste Forum 2026 ha offerto la piattaforma politica, diplomatica e operativa per il Road to Antalya, mentre lo Zero Waste Festival ha dato a questa agenda visibilità pubblica, consapevolezza e partecipazione collettiva. Insieme, hanno mostrato come la COP31 possa collegare l’ambizione di alto livello all’azione pratica, dai governi e dalle città fino ai cittadini e alle comunità.”

Una prova generale in vista della COP31 ad Antalya

Lo Zero Waste Forum 2026 è stato uno dei più grandi e significativi appuntamenti della diplomazia ambientale globale. Ha accolto oltre 120 ministri provenienti da 183 Paesi, centinaia di sindaci e più di 5.000 partecipanti, affermandosi come la più grande prova generale del Zero Waste Movement in vista della COP31 ad Antalya.

Il forum ha contribuito ad accelerare il coordinamento, rafforzare le partnership e aumentare la preparazione all’attuazione. Ha inoltre svolto il ruolo di ponte istituzionale tra la piattaforma multi-stakeholder della Foundation e l’agenda operativa della COP31, sostenendo iniziative allineate alla COP31 e traducendo le priorità degli stakeholder in percorsi concreti di implementazione.

Un programma trasversale e orientato ai sistemi

Il programma di tre giorni ha visto la partecipazione di 247 relatori ed è rimasto ampio, trasversale e orientato ai sistemi. Ha incluso un focus tematico sullo spreco alimentare e sull’azione per la riduzione del metano come priorità climatica strategica, affrontando la prevenzione e il recupero dello spreco alimentare lungo produzione, logistica, distribuzione e hospitality, la gestione dei rifiuti organicil’attuazione a livello urbano, le soluzioni scalabili e le indicazioni basate su evidenze.

Si sono inoltre tenute tre High-Level Ministerial Sessions dedicate a industria e tecnologia, agricoltura e foreste, ed energia e risorse naturali, rafforzando la leadership settoriale lungo il percorso del Road to Antalya.

Tra i risultati del forum figurano la Road to Antalya Declaration, il City Action Commitments Package, la Food Waste and Methane Action Guide e la Partnership and Project Pipeline.

Coinvolgimento del pubblico per l’agenda zero waste

Lo Zero Waste Forum 2026 è stato l’evento centrale della Zero Waste Week, organizzata dal Governatorato di Istanbul in collaborazione con la Zero Waste Foundation dal 1° al 7 giugno 2026. Il concomitante Zero Waste Festival, anch’esso tenutosi a Istanbul, è stato uno dei più grandi eventi ambientali d’Europa, con oltre 1 milione di visitatori.

Attraverso sensibilizzazione ambientale, stili di vita sostenibili, cultura, arte, tecnologia, mostre, workshop ed esperienze interattive, il festival ha avvicinato un pubblico ampio all’agenda zero waste. Insieme, forum e festival hanno posizionato Istanbul come piattaforma globale per lo zero waste e per l’azione concreta.

Sulla strada verso la COP31

In vista della COP31, il forum e il festival hanno rafforzato il percorso della Türkiye verso Antalya, collegando diplomazia, implementazione, sensibilizzazione e partecipazione sociale. Il forum ha rappresentato il pilastro politico, diplomatico e operativo, mentre il festival ha offerto la piattaforma di coinvolgimento pubblico, con la COP31 come quadro strategico capace di connettere entrambi.

Dati di contatto

Ahmet Musa Bala