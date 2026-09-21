Inserita in Cronaca il 21/09/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA Mondiali kitesurf a Marsala nel 2027, l’appello de Le vie del vento alla Regione: “Opportunità da non perdere”. Airgest annuncia il sostegno all’iniziativa Lo avevano già annunciato lo scorso luglio, in occasione della tappa nazionale di kitesurf a Marsala: l’Associazione Italiana Kitesurf e la SSD Le vie del vento sono al lavoro per far sì che lo Stagnone di Marsala ospiti anche una tappa ufficiale della GKA Freestyle Kite World Cup, il circuito mondiale che riunisce i migliori atleti professionisti di kitesurf del mondo.



La proposta nasce proprio a seguito dell’esperienza maturata da Le Vie del Vento nell´organizzazione degli Stagnone Kite Games, che dal 22 al 26 luglio 2026 hanno ospitato allo Stagnone il Campionato Italiano nelle discipline Freestyle e Big Air, e punta ad un obiettivo ambiziosissimo: far inserire lo spot siciliano nel calendario internazionale GKA insieme ad alcune delle più importanti destinazioni mondiali del kitesurf: Capo Verde, Brasile, Marocco, Germania, Grecia, Emirati Arabi e Messico.



Un progetto che, ad oggi, grazie ai contatti intercorsi tra Le vie del vento, l’Associazione Kitesurf Italiana e la GKA- Global Kitesports Association World Tour (la cui documentazione ufficiale evidenzia un circuito che ha già organizzato 99 Worl Cup in 20 Paesi), ha già tutte le basi per essere concretizzato. Per procedere alla formalizzazione dell’accordo e alla sottoscrizione del contratto relativo all’organizzazione della tappa, è però necessario garantire entro la fine di ottobre la copertura economica richiesta dalla GKA, pari a 150.000 euro. Una condizione necessaria per completare l’iter e dare seguito alla candidatura dello Stagnone per il 2027.



“Siamo di fronte a un’opportunità concreta e importante per lo Stagnone, per Marsala e per tutta la Sicilia – spiegano Massimo Finocchiaro de Le vie del vento e Antonio Gaudini, Presidente dell’Associazione Italiana Kitesurf – Lo abbiamo già testato lo scorso luglio, con i Campionati nazionali, che hanno avuto anche il patrocinio del Comune di Marsala, e che hanno coinvolto 53 rider provenienti da tutta Italia, 90 persone tra atleti e staff accreditati, e 6.500 spettatori sul campo gara nelle 5 giornate di gara, generando- secondo i dati che abbiamo acquisito – 850 pernottamenti in hotel e strutture, oltre che una grandissima visibilità mediatica. Lo Stagnone di Marsala non solo ha tutte le carte in regola per ospitare il Mondiale, ma può cogliere l’opportunità per costruire attorno a questo evento un’importante azione di promozione internazionale del nostro territorio. La stessa GKA individua tra i principali benefici per una destinazione ospitante la possibilità di utilizzare il World Tour per promuovere internazionalmente la località e generare ricadute per hotel, ristoranti, attività commerciali e operatori turistici locali”.



Finocchiaro e Gaudini fanno riferimento anche ai dati ufficiali forniti dalla GKA, che restituiscono la portata internazionale del circuito. Secondo l’organizzazione, nel 2025 una singola tappa ha registrato oltre 1,179 miliardi di contatti televisivi, ai quali si sono aggiunti 608 milioni di contatti digitali. La distribuzione televisiva complessiva del circuito ha inoltre raggiunto oltre 195 Paesi, mentre il live streaming registra mediamente circa 50.000 visualizzazioni per evento, con un pubblico distribuito tra Europa, Nord e Sud America, Asia, Africa e Medio Oriente.



“Questo significherebbe - continuano - mostrare al mondo non soltanto una competizione sportiva, ma la Sicilia. Le immagini degli atleti potrebbero essere accompagnate da uno dei paesaggi più iconici della Sicilia occidentale: la laguna dello Stagnone, le saline, i mulini a vento, Mozia, i tramonti sulle Isole Egadi e il territorio di Marsala. La stessa GKA individua tra i principali benefici per una destinazione ospitante la possibilità di utilizzare il World Tour per promuovere internazionalmente la località e generare ricadute per hotel, ristoranti, attività commerciali e operatori turistici locali. È un’occasione che riteniamo importante per la Sicilia e che non vorremmo andasse perduta. Per questo ci rivolgiamo alla Regione Siciliana, affinché possa sostenere un progetto che abbiamo costruito con grande impegno e che oggi è arrivato a un passaggio decisivo. Entro la fine di ottobre dobbiamo infatti poter garantire alla GKA le condizioni economiche richieste per formalizzare l’accordo. È uno sforzo che, per la sua entità e per le ricadute che può generare sul territorio, richiede il coinvolgimento delle Istituzioni ”.



Intanto anche Airgest, la società di gestione dell’aeroporto di Birgi, annuncia il proprio pieno sostegno alla candidatura e all´organizzazione dei Campionati del Mondo di Kitesurf 2027, che si punta a disputare nello Stagnone di Marsala, una delle location più suggestive e vocate al kite dell´intero Mediterraneo. L´aeroporto si propone come partner attivo dell´evento, mettendo a disposizione collegamenti aerei, capacità operativa e servizi di accoglienza per atleti, staff tecnico, media e appassionati provenienti da tutto il mondo. “Ospitare i Mondiali di Kitesurf allo Stagnone di Marsala è un´opportunità straordinaria per tutto il territorio trapanese, e l´Aeroporto di Trapani Birgi non può che essere protagonista di questa sfida - dichiara il dott. Enrico Malato, Direttore Generale di Airgest - Il nostro obiettivo è mettere lo scalo al servizio dell´evento: informare i vettori aerei nell´ottica di rafforzare i collegamenti, garantire un´accoglienza all´altezza degli standard internazionali e lavorare fianco a fianco con gli organizzatori, le istituzioni locali e regionali e il mondo dello sport, per trasformare questa manifestazione in un volano di promozione per l´intera Sicilia occidentale. Un grande evento sportivo internazionale ha bisogno di un aeroporto che sappia rispondere con efficienza: è esattamente l´impegno che Airgest intende assumersi, da subito e senza riserve”.





