Inserita in Cronaca il 20/04/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Roma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente consultabili tutte le aste immobiliari giudiziarie presenti sul territorio italiano. Oltre 20.000 immobili consultabili online con copertura nazionale completa Operativa da circa 60 giorni, la piattaforma indicizza già oltre 20.000 immobili attivi, distribuiti su tutte le 20 regioni italiane, coinvolgendo tutte le province e i 140 tribunali del Paese. Il controvalore complessivo supera i 2,9 miliardi di euro, confermando la rilevanza del mercato di riferimento. Un mercato ancora frammentato e poco accessibile Il comparto delle aste giudiziarie immobiliari in Italia genera ogni anno oltre 80.000 procedure, ma continua a essere caratterizzato da una forte dispersione delle informazioni. Dati e documentazione risultano distribuiti tra portali istituzionali, siti dei tribunali e pubblicazioni non uniformi. Questo scenario rende complesso l’accesso soprattutto per chi si avvicina per la prima volta. «Chi si approccia alle aste giudiziarie si trova spesso davanti a un ecosistema informativo frammentato e poco intuitivo», spiega il CEO Paolo Florio. «Documenti tecnici complessi, linguaggio giuridico e informazioni distribuite su più fonti rappresentano una barriera reale all’ingresso». Una piattaforma che semplifica l’accesso alle informazioni La piattaforma di aste giudiziarie online sviluppata da Aste Florio introduce un approccio orientato alla semplificazione e alla leggibilità dei dati. Ogni immobile viene analizzato e rielaborato, combinando tecnologia e competenza professionale, con l’obiettivo di rendere immediatamente comprensibili le informazioni più rilevanti. Le schede includono: descrizioni sintetiche e chiare derivate da perizie e avvisi di vendita



informazioni strutturate su superficie, locali, stato e occupazione



documentazione ufficiale scaricabile



planimetrie e gallerie fotografiche, quando disponibili



posizione geolocalizzata su mappa interattiva

Particolare attenzione è dedicata alla trasparenza economica: il sistema evidenzia il potenziale risparmio rispetto al valore di mercato, che può arrivare fino al 60%, calcolato sulla base della stima peritale. Ricerca avanzata e strumenti geospaziali Uno degli elementi distintivi di questa piattaforma di aste giudiziarie online riguarda le funzionalità di ricerca, tra le principali: Ricerca geografica multilivello

È possibile filtrare gli immobili per regione, provincia, comune e — nelle principali città — anche per quartiere o zona specifica. Disegno manuale dell’area

L’utente può tracciare direttamente sulla mappa un’area personalizzata, visualizzando esclusivamente gli immobili presenti all’interno del perimetro selezionato. Mappa interattiva con clustering

Gli immobili sono rappresentati tramite una mappa dinamica con raggruppamento intelligente dei risultati, utile per una visione d’insieme immediata. Filtri combinabili

Tipologia, prezzo, superficie, data d’asta e tribunale possono essere combinati per ottenere risultati mirati e aggiornati in tempo reale. Account personale e monitoraggio automatico La piattaforma integra funzionalità pensate per chi monitora il mercato in modo continuativo. Attraverso un account gratuito è possibile: salvare gli immobili di interesse



archiviare ricerche personalizzate



ricevere notifiche automatiche via email alla pubblicazione di nuove opportunità coerenti

«Il mercato delle aste è estremamente dinamico», sottolinea Paolo Florio. «Le opportunità più interessanti vengono assorbite rapidamente: disporre di un sistema di monitoraggio automatico rappresenta un vantaggio concreto». Un servizio che integra tecnologia e consulenza Accanto alla componente digitale, Aste Florio mantiene un presidio territoriale strutturato, con oltre 60 uffici operativi in Italia e un team di professionisti specializzati. Il servizio copre l’intero processo: analisi preliminare e consulenza iniziale



studio di fattibilità tecnico-legale



organizzazione delle visite agli immobili



assistenza nella partecipazione all’asta



supporto post-aggiudicazione

Il modello economico adottato è basato su success fee, con compenso dovuto esclusivamente in caso di aggiudicazione. Formazione e contenuti informativi Il portale integra una sezione editoriale dedicata alla divulgazione, con: guide pratiche per chi si avvicina alle aste



approfondimenti normativi e operativi



analisi di mercato per area geografica e tipologia

«La trasparenza informativa è un elemento centrale», evidenzia Paolo Florio. «L’obiettivo è rendere comprensibile un settore spesso percepito come complesso, ampliando la platea di utenti consapevoli». Accesso alla piattaforma Il sito è già disponibile all’indirizzo https://asteflorio.it , accessibile da desktop e dispositivi mobili, con interfaccia ottimizzata per la consultazione in mobilità. La piattaforma è disponibile in lingua italiana e inglese, per rispondere anche alla domanda crescente di investitori internazionali. Aste Florio S.R.L. Aste Florio S.R.L. è una società di consulenza specializzata in aste giudiziarie immobiliari, attiva dal 2017. Ha assistito oltre 5.000 clienti e partecipato a più di 5.000 aste su tutto il territorio nazionale. Dati di contatto Aste Florio S.R.L.

Via Ugo Balzani 25, 00162 Roma Telefono: +39 06 8382 9000

WhatsApp: +39 379 150 1731

Email: info@asteflorio.it

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