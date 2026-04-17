    
Home    Politica    Cronaca    Salute    Un caffè con...    Sport    Nera    Economia    Cultura    Tempo libero    Gusto    Turismo    Contatti
 
 
 

Inserita in Sport il 17/04/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA

Società Canottieri Marsala: prende il via oggi la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder 2026

Società
220 velisti provenienti da tutta Italia sono a Marsala per partecipare alla prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2026, che prende il via oggi alla Società Canottieri.

I giudici di regata confermano che oggi le condizioni meteo sono ideali per affrontare la competizione, nonostante il mare sia increspato, quindi hanno dato l’ok per far scendere le derive in mare e affrontare al meglio gli avversari. Si comincia con la categoria Juniores, che è stata divisa in due batterie, per concludere con la flotta dei Cadetti.

L´evento, che si concluderà domenica 19 aprile, inaugura di fatto le celebrazioni per l´80° anniversario dalla fondazione del circolo marsalese, nato il 18 agosto 1946. Aprire il circuito Kinder rappresenta per la Canottieri un riconoscimento concreto al lavoro svolto sul territorio nella formazione sportiva e nell´organizzazione di competizioni di livello nazionale.

Dopo Marsala, il Trofeo Kinder proseguirà con alte quattro tappe in tutta Italia: Cervia (31 maggio–2 giugno), Capodimonte (23–25 luglio), Trieste in occasione della Barcolana (2–4 ottobre) e la finale a Malcesine sul lago di Garda (23–25 ottobre).

Lascia il tuo commento (tutti i commenti saranno filtrati)
Nome: *
E-mail: *
Messaggio: *
(max 500 caratteri)
* tutti i campi sono obbligatori

 

ALTRE NOTIZIE

Baucor amplia la presenza in Europa con nuove soluzioni per il taglio industriale
Baucor amplia il proprio portafoglio di utensili CNC e lame industriali, offrendo soluzioni avanzate e progettate su misura per rispondere al...
Leggi tutto
Ethnosports 2027, una visione globale per gli sport tradizionali
Annunciato all’8° Ethnosport Forum di Antalya, Ethnosports 2027 è un progetto internazionale che punta a collegare sp...
Leggi tutto
VELA - La Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder 2026
Dal 17 al 19 aprile 2026 la Società Canottieri Marsala ospiterà la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, uno dei ...
Leggi tutto
Supplements 4 Muscle amplia il suo catalogo online con una selezione esclusiva dei migliori Marchi internazionali di integratori
New York, NY - Supplements 4 Muscle, uno dei principali negozi online di int...
Leggi tutto
Foodist Istanbul si prepara ad accogliere l’industria alimentare globale
A settembre, Foodist Istanbul riunirà l’intera filiera del food internazionale presso il Tüyap Fair and Congress Center, creando un pu...
Leggi tutto
Gino Cecchettin incontra gli studenti dell’istituto comprensivo “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo: focus su rispetto e prevenzione della violenza
Gino Cecchettin incontra le studentesse e gli studenti dell’istituto autonomo comprensivo “Giuseppe Pitrè” di Castellammare del Golfo, con una ...
Leggi tutto

Video
Guardali tutti

Oggi al Cinema

Orario voli aeroporto Trapani

Oroscopo giornaliero

Ultimi commenti inseriti
LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

LUIGI su Prestiti senza busta paga, alcune opportunità:
OFFERTA DI PRESTITO RAPIDA E AFFIDABILE Indirizzo: WhatsApp: +33754190105 E-mail: financec99@gmail.com Grazie

Nicola su Il sindaco di Castellammare del Golfo: "Pronti ad ospitare la seconda stagione di Màkari":
In effetti sono tutti rimasti particolarmente attratti da Castelluzzo del Golfo

clorinda su LE OLIMPIADI: TRA MITO E STORIA:
Grazie per l´articolo, è stato molto utile per integrare le conoscenze dei miei alunni impegnati con la maturità 2020

Gioacchino Lentini su Gorghi Tondi: il villaggio perso nel tempo:
Fino al 1945 il villaggio in questione era abitato dai proprietari dei vari caseggiati, che lo popolavano dalla stagione estiva, durante la vendemmia, fino al termine della raccolta delle olive. I bossoli delle cartucce che affiorano dalla vegetazione risalgono a prima del 1998, anno in cui venne istituita la riserva naturale, e da allora nessun cacciatore si è permesso di esercitare bracconaggio all’interno della stessa in quanto porta alla violazione delle normative vigenti per i pos

raffaela vergine su UNA NUOVA CASA PER I CANI PIÙ BISOGNOSI:
lodevole l´iniziativa ma sarebbe bene finanziare campagne di sterilizzazione di massa sopratutto dalle grandi associazioni nazionali che potrebbero anche spingere sul governo a legiferare l´obbligo della sterilizzazione. Invece la parola sterilizzazione viene usata da pochi o da nessuno .

Claudia Cardinale su Al Giotto Park tutti i giorni giostre a solo un euro:
E aperto

Antonio Lufrano su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Se riceveremo altri comunicati li pubblicheremo.

Giorgio pACE su Oggi il Decreto del Ministero sulla ´Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2019´. A Favignana si torna a pescare:
Gradirei essere aggiornato in previsione di condurre Gruppi di Soci CAI (Club Alpino Italiano) ad assistere, come ho già fatto alcuni anni prima della chiusura, alle attività della pesca, dalla calate delle reti, alla lavorazione. Grazie, cordiali saluti e Buona Pasqua. Giorgio Pace

Antonio su VIII GRANFONDO DELLE VALLI SEGESTANE:
Da 3 anni che partecipiamo a questa gara e ogni anno è sempre un´emozione incredibile, la gara è abbastanza dura ma la bellezza del paesaggio e gli innumerevoli single track, sono la ricompensa alla fatica. Una Granfondo diversa che ogni appassionato dovrebbe fare.

TrapaniOk - registrazione Tribunale di Palermo n° 17/2014 - Direttore responsabile Alessandra Giannola

Via N. Turrisi, 13 - 90139 Palermo - iscritta al ROC n. 17155 ISSN: 2037-1152 - P.Iva: 05763290821

Tutti i diritti riservati. Le immagini, i video e i contenuti di questo sito web sono di proprietà di TrapaniOk. Ogni utilizzo del materiale on-line senza consenso scritto è assolutamente vietato

Cookie policy | Privacy policy
powered by
First Web