Inserita in Sport il 17/04/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA Società Canottieri Marsala: prende il via oggi la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder 2026 220 velisti provenienti da tutta Italia sono a Marsala per partecipare alla prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2026, che prende il via oggi alla Società Canottieri.



I giudici di regata confermano che oggi le condizioni meteo sono ideali per affrontare la competizione, nonostante il mare sia increspato, quindi hanno dato l’ok per far scendere le derive in mare e affrontare al meglio gli avversari. Si comincia con la categoria Juniores, che è stata divisa in due batterie, per concludere con la flotta dei Cadetti.



L´evento, che si concluderà domenica 19 aprile, inaugura di fatto le celebrazioni per l´80° anniversario dalla fondazione del circolo marsalese, nato il 18 agosto 1946. Aprire il circuito Kinder rappresenta per la Canottieri un riconoscimento concreto al lavoro svolto sul territorio nella formazione sportiva e nell´organizzazione di competizioni di livello nazionale.



Dopo Marsala, il Trofeo Kinder proseguirà con alte quattro tappe in tutta Italia: Cervia (31 maggio–2 giugno), Capodimonte (23–25 luglio), Trieste in occasione della Barcolana (2–4 ottobre) e la finale a Malcesine sul lago di Garda (23–25 ottobre).

