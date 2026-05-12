Inserita in Cronaca il 12/05/2026 da ALESSANDRA GIANNOLA All’Auditorium Paganini di Parma la grande finale europea del Cooking Quiz. Tra le migliori scuole d’Europa anche l’Istituto d’Istruzione Superiore Parma si è trasformata nel cuore europeo della formazione alberghiera e dell’enogastronomia ospitando la Finale Europea di Cooking Quiz 2026, il grande progetto didattico rivolto agli istituti alberghieri italiani ed europei che unisce formazione, cultura alimentare, valorizzazione del territorio e orientamento professionale. Il progetto, ideato da PLAN Edizioni e organizzato da PEAKTIME, si realizza con il supporto didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, Re.Na.I.A. e AEHT – Association Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme.



La prestigiosa cornice dell’Auditorium Paganini ha accolto studenti, docenti, partner e ospiti internazionali provenienti anche da Spagna, Croazia e Ucraina, in una giornata all’insegna della formazione, della crescita professionale e dello scambio culturale. A contendersi il titolo europeo sono state le migliori classi degli indirizzi Enogastronomia, Sala-Vendita e Pasticceria, qualificatesi durante il road-show del progetto negli Istituti Alberghieri italiani ed europei.

Per l’indirizzo Sala-Vendita, vittoria per la 4^SV dell’IIS “Patrizi Baldelli Cavallotti” di Città di Castello. Secondo posto per la 4^R dell’IIS “Buontalenti” di Firenze, mentre la 4^AB dell’IIS “Falcone” di Asola ha conquistato il terzo gradino del podio.

Per l’indirizzo Pasticceria, a conquistare il titolo di campione europeo è stata la classe 4^I dell’IIS “Einstein Nebbia” di Loreto. Sul podio anche la 3^P dell’IIS “Artusi” di Recoaro Terme, seconda classificata, e la 4^F del “Cillario Ferrero” di Neive, terza classificata.



Nella categoria Enogastronomia, il titolo di campione d’Europa è andato alla 4^A dell’IPSEOA “Marcora” di Piacenza. Seconda classificata la 4^A dell’IIS “Magnaghi Solari” di Salsomaggiore Terme, mentre il terzo posto è stato conquistato dalla 4^AAL dell’IIS “Fanfani Camaiti” di Pieve Santo Stefano.

Brillante partecipazione delle classi dell’Istituto Istruzione Superiore "I. e V. Florio" di Erice presenti a Parma, protagoniste di una prova convincente e ricca di soddisfazioni.



“Dieci anni fa abbiamo scelto di investire in un obiettivo preciso: offrire strumenti, contenuti e opportunità di formazione alle nuove generazioni. Oggi, vedere migliaia di studenti degli istituti alberghieri coinvolti con entusiasmo in un progetto come Cooking Quiz ci conferma quanto sia importante continuare a credere nei giovani e nel loro talento. La finale europea rappresenta un traguardo significativo perché dimostra come la formazione possa creare connessioni, ispirare percorsi professionali e valorizzare le passioni di ragazze e ragazzi che saranno il futuro del settore enogastronomico e dell’ospitalità.» – ha dichiarato Michele Casali, CEO del Gruppo Eli-Plan.



A fare da palcoscenico alla finale è stata Parma, prima città italiana inserita nel network UNESCO Creative Cities of Gastronomy nel 2015. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, promotrice del brand Parma Food Valley, l’evento ha celebrato le sei filiere simbolo dell’eccellenza agroalimentare del territorio: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, pasta, pomodoro, latte e alici. Gli studenti hanno così avuto l’opportunità di approfondire da vicino le eccellenze del Made in Italy agroalimentare, tra cultura gastronomica e tradizione.



“Siamo orgogliosi e profondamente soddisfatti del percorso realizzato insieme al Cooking Quiz, che ci ha permesso di entrare in contatto con un pubblico vastissimo di giovani provenienti dagli istituti alberghieri su scala europea. Ragazze e ragazzi che hanno scelto di costruire il proprio futuro nel mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità, dimostrando passione, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Attraverso questo progetto abbiamo avuto l’opportunità di condividere con loro il valore del “saper fare” che contraddistingue le filiere produttive di Parma Food Valley: una cultura fatta di qualità, competenze, tradizione e innovazione, che rappresenta un patrimonio unico del nostro territorio. Crediamo fortemente nell’importanza della formazione e del dialogo con le nuove generazioni, perché saranno proprio loro i protagonisti del futuro del food italiano e gli ambasciatori dell’eccellenza agroalimentare nel mondo.» – dichiara Alessandra Foppiano, portavoce di Parma Food Valley

ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana ha arricchito l’evento con la presenza di due ospiti speciali: il rapper Ugo Crepa e il comico illusionista Raffaello Corti, che hanno regalato momenti di spettacolo e leggerezza contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della finale.



“Festeggiamo dieci anni di collaborazione con Cooking Quiz, un progetto che riflette pienamente i valori di ALMA: promuovere l’eccellenza della cucina italiana formando le giovani promesse degli istituti alberghieri” — dichiara Anita Ziliotto, Marketing Manager di ALMA — “Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi della svolta europea della finale, che conferma come la cultura gastronomica italiana sia un ponte professionale capace di unire le nuove generazioni oltre i confini nazionali.”

Tra gli ospiti più attesi della giornata anche Matteo Terranova, protagonista del recente successo italiano al prestigioso Bocuse d’Or, considerato la più importante competizione gastronomica internazionale al mondo, nella quale il team azzurro ha conquistato il terzo posto. Terranova ha partecipato all’evento insieme a Marco Masin e Stefano Barghini della Nazionale Italiana Cuochi e ad Alessandro Laudadio della Federazione Italiana Cuochi, condividendo con gli studenti esperienze, valori e visione del futuro della professione.



“Desideriamo esprimere i nostri più sinceri complimenti a tutte le scuole che hanno partecipato alla finale – ha dichiarato Rocco Pozzulo, Presidente Nazionale F.I.C. - L’impegno, la preparazione e l’entusiasmo dimostrati dagli studenti durante la competizione hanno reso questa esperienza un momento di grande valore educativo e umano. Un ringraziamento speciale va anche ai docenti e agli organizzatori che, con dedizione e professionalità, hanno accompagnato i ragazzi in questo importante percorso. A tutti i partecipanti va il nostro applauso: indipendentemente dal risultato finale, avete rappresentato al meglio lo spirito del Cooking Quiz, trasformando la competizione in una vera occasione di crescita, confronto e condivisione”.



Importanti i premi messi in palio per le classi vincitrici. I campioni europei di ciascun indirizzo si sono aggiudicati una giornata di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, oltre a un viaggio in Grecia per l’intera classe offerto da Superfast Ferries e Anek Lines Italia. Alle scuole sono state inoltre consegnate forniture di prodotti e materiali professionali per i laboratori didattici, messe a disposizione dai partner dell’iniziativa.

Una vera e propria “gara nella gara” è stata invece quella promossa da ASSOGI, che ha premiato la 4^A dell’IIS “Magnaghi Solari” di Salsomaggiore Terme con un Robot Multifunzione Professionale per aver conquistato la mini-manche speciale dedicata all’azienda partner.



Il progetto, ideato da PLAN Edizioni e organizzato da PEAKTIME, si realizza con il supporto didattico di ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, Re.Na.I.A. e AEHT – Association Européenne des Écoles d’Hôtellerie et de Tourisme.



La Finale Europea di Cooking Quiz si conferma così uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla formazione alberghiera in Europa, capace di unire scuola, territorio, imprese e cultura gastronomica in un’esperienza che guarda al futuro delle professioni dell’ospitalità. Impeccabili Daniela Rinaldi e Alvin Crescini, che hanno condotto la finale con grande energia e professionalità.



Il progetto ha il supporto di numerosi partner, che hanno fornito materiali didattici e professionali alle scuole, confermando il loro impegno nella formazione delle nuove generazioni del settore enogastronomico. Tra questi: Assogi, Ballarini, Consorzio Nazionale Biorepack, Coal, Consorzio di Tutela Soave, Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Consorzio per la tutela del Pecorino Romano, Consorzio Pomodoro San Marzano DOP, Consorzio della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio del Prosciutto di Parma, CONOE Consorzio Nazionale di Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti, Ferron Antica e Rinomata Riseria, Gest.Cooper, Molino Spadoni, Montasio DOP, Olio Garda DOP, Orogel, Superfast Ferries, Anek Lines Italia, TreValli-Cooperlat e Zwilling. Partner della finale: UNIEAT e Vini di Parma.

La Finale Internazionale del Cooking Quiz è stata patrocinata dal Parlamento Europeo.

Il progetto è inoltre patrocinato da Confartigianato Alimentazione, CNA AgroAlimentare e Coldiretti.



