Inserita in Cronaca il 18/09/2025
da ALESSANDRA GIANNOLA
Il Rotary Club Marsala dà il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”
Il Rotary Club Marsala conferma il proprio impegno nel campo della rieducazione dando il via alla seconda edizione del progetto “Ora d’Aria”, iniziativa che si inserisce nel più ampio programma “SPES” del Club. Dopo il successo della prima edizione, il Rotary Club Marsala, sotto la guida del Presidente Antonio Giovanni De Vita e del Delegato al Progetto Salvatore Bottone, ha deciso di rinnovare questa importante iniziativa.
Anche quest’anno il Club ha donato materiale didattico che permetterà ai ristretti della Casa Circondariale di Castelvetrano di frequentare le classi dell’Istituto Professionale per i Servizi dell´Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera. Quest’anno a ricevere il materiale sono state la professoressa Vincenza Sancetta, insegnante di diritto, e Suor Cinzia Grisafi.
L’iniziativa conferma la filosofia del Rotary Club Marsala secondo cui l’educazione e la cultura rappresentano gli strumenti più efficaci per la vera rieducazione di chi ha commesso errori. Come sottolineato nella prima edizione, l’obiettivo rimane quello di condurre il detenuto alla riscoperta di sé attraverso la bellezza della cultura, creando opportunità concrete per la costruzione di un futuro migliore.
Il progetto “Ora d’Aria” si aggiunge alle altre iniziative del Rotary Club Marsala dedicate al mondo carcerario, tra cui la terza edizione del progetto “Il mio Canto Libero”, realizzato insieme ai Club della Provincia di Trapani, che comincerà a breve.
“Continuare a investire nell’istruzione carceraria significa investire nella sicurezza e nel futuro della nostra comunità”, conclude il Delegato al Progetto Salvatore Bottone. “Ogni detenuto che riesce a reinserirsi positivamente nella società rappresenta una vittoria per tutti noi.”
Il Rotary Club Marsala ringrazia tutti il partner tecnico dell’iniziativa, la Cartoleria Di Giovanni, le istituzioni coinvolte e i volontari che rendono possibile la realizzazione di questi importanti progetti di solidarietà sociale.
