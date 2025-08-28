    
Cronaca il 28/08/2025

AJet accelera l’espansione europea

AJet

Dopo una grande trasformazione del brand sotto l’ombrello di Turkish Airlines, AJet raggiunge 34 Paesi e 99 destinazioni, lanciando tariffe promozionali a partire da €9 su rotte selezionate con origine in Europa, per prenotazioni effettuate tra il 20 e il 22 agosto 2025.

Istanbul, TurchiaAJet, la compagnia aerea in più rapida crescita del Paese, prosegue la sua veloce espansione internazionale con un brand rinnovato, un’esperienza digitale pensata per il cliente e una rete ampliata che copre 34 Paesi e 99 destinazioni in Europa, Turchia e oltre.
Forte di 15 anni di know-how operativo e di un rebranding su larga scala condotto senza intoppi, AJet sta consolidando la propria presenza in Europa, collegando al tempo stesso il continente con l’Asia grazie a tariffe competitive e operazioni affidabili.

Più di un nuovo nome

AJet è emersa dalla sua brand transformation con molto più di un nuovo nome. Ha ridefinito la propria missione e semplificato l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri. Operando sotto l’ombrello di Turkish Airlines, la compagnia ha sfruttato una solida struttura operativa offrendo al contempo una proposta agile e orientata al valore, pensata per i viaggiatori attenti al prezzo e per le famiglie in tutta la regione.
Come parte della transizione, i dati di milioni di clienti già in possesso di biglietto sono stati migrati e una flotta di circa 100 aeromobili è stata riallineata — senza alcuna interruzione dei servizi quotidiani.

Dal suo rilancio nel 2024, la compagnia turca ha trasportato 33 milioni di passeggeri, espandendo rapidamente la propria rete fino a 99 destinazioni in 34 Paesi. AJet ha aggiunto nuovi gateway europei e rafforzato la copertura all’interno della Turchia, sottolineando una strategia incentrata su estensione e affidabilità. Questo slancio è stato riconosciuto dal settore: la compagnia ha ricevuto la distinzione APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024) per l’esperienza dei passeggeri ed è stata insignita del TCXA25 Accessibility Award (2025) per i progressi nell’usabilità digitale inclusiva, completa e accessibile.

Connettere Europa e Asia

Situata al crocevia dei continenti, AJet propone un programma di voli in costante espansione che collega le capitali europee e le città regionali ai principali hub della Turchia e alle più popolari destinazioni di svago.
Per incoraggiare un numero sempre maggiore di viaggiatori a scoprire la propria rete, AJet ha introdotto tariffe promozionali a partire da €9 su voli verso città come Berlino, Vienna, Amsterdam e Londra, con origine in Europa per prenotazioni effettuate tra il 20 e il 22 agosto 2025. I posti erano limitati e soggetti a termini e condizioni, a conferma dell’impegno di AJet nel rendere il viaggio accessibile e nel mettere in risalto l’ampliamento della propria presenza in Europa.

Maggiori informazioni su AJet

AJet è la più giovane compagnia aerea low-cost della Turchia, operante sotto l’ombrello di Turkish Airlines. Rilanciata nel 2024 con una proposta semplificata e digitale, AJet collega i viaggiatori in 34 Paesi e 99 destinazioni, unendo l’Europa con la Turchia e l’Asia attraverso un operativo in crescita e tariffe competitive.

Dalla sua ripartenza ha trasportato 33 milioni di passeggeri ed è stata riconosciuta come APEX Four-Star Low-Cost Carrier (2024) per l’esperienza offerta, oltre a ricevere il TCXA25 Accessibility Award (2025). La compagnia dispone di una flotta di circa 100 aeromobili e continua a espandersi attraverso i principali gateway europei.
Per maggiori informazioni su AJet, visitare https://ajet.com/

Dati di contatto

Saffet Yiğit
basin@ajet.com

