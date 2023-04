Inserita in Tempo libero il 12/04/2023 da Patrizia Carcagno “MANOLA” CON NANCY BRILLI E CHIARA NOSCHESE TRAPANI, 12/04/2023 –Tutto pronto per “Manola", lo spettacolo teatrale con Nancy Brilli e

Chiara Noschese come protagoniste che andrà in onda domani sera al Cine Teatro Ariston

nell’ambito della rassegna teatrale 2022/2023.

Una pièce visionaria ed esilarante in cui protagoniste sono due sorelle gemelle in contrasto tra

loro, come due pianeti opposti nello stesso emisfero emotivo.

Anemone, sensuale e irriverente, che aderisce ad ogni dettaglio della vita con vigoroso

entusiasmo, e il suo opposto Ortensia, uccello notturno, irsuta e rabbiosa creatura in cerca di

una perenne rivincita. Le due per un gioco scenico si rivolgono alla stessa terapeuta

dell’occulto e svuotano il serbatoio di un amore solido come l’odio.

La drammaturgia si sviluppa attraverso un turbinio di emozioni, risate e introspezione, con la

figura di Manola, un interlocutore mitico e invisibile, che rappresenta la coscienza delle

protagoniste.

Uno spettacolo - scritto da Margaret Mazzantini e diretto da Leo Muscato- che offre uno

spaccato intenso e commovente dell´intimità femminile, con le protagoniste che si confrontano,

si scambiano e si confondono nei rispettivi ruoli esistenziali.

