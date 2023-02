Inserita in Tempo libero il 23/02/2023 da Patrizia Carcagno Grande successo per il Carnevale a Mazara del Vallo Finito il Carnevale 2023 è il momento di tirare le somme, il risultato è stato ottimo, un grande successo, soprattutto se consideriamo che in soli 23 giorni è stato organizzato tutto il carnevale, carri compresi. Un grazie particolare va a all’amministrazione comunale per aver concesso il Patrocinio, a tutte le associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine che hanno garantito che tutto si svolgesse in totale sicurezza.

L’associazione Culturale “Addrabbanna Lu Ponti” ha voluto riportare la sfilata dei carri in città e la gente ha apprezzato partecipando con tanta allegria alle cinque giornate, seguendo i carri in maschera e assistendo alle serate che si sono svolte sul palco, dove si sono esibiti: le band musicali deii Candyman, Kamurria, Shacqualattooga e le scuole di ballo Matos Dance e Salsa Club Mazara, ospite d’eccezione il ballerino coreografo Little Phil, e ancora il rapper mazarese Tony T, lo staff di Radio Azimut Network che con il loro Live Radio Show hanno trasmesso in diretta radio su uno dei carri, i dj’s Siragusa/Signorello con i presentatori e vocalist Gianfranco Campisi e Graziella Calamusa mattatori delle 5 serate.

Il presidente dell’associazione, Rosa Castelli, felice dopo la conclusione ha già anticipato che tutta la squadra è già al lavoro per l’evento estivo, Estate Fata Morgana e che per il prossimo anno si sta preparando un carnevale ancora più importante, magari con maggiore supporto da altre aziende e delle istituzioni che hanno al cuore la città di Mazara.