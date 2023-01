Inserita in Tempo libero il 30/01/2023 da Patrizia Carcagno In programma un nuovo corso per addetti all’uso della motosega e del decespugliatore organizzato da ANAS Collesano Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2023 al corso per addetto all’uso della motosega e del decespugliatore.

Il corso, riconosciuto ai sensi degli Arti. 36, 37, 71 comma 7, Art. 73 comma 4 del D. Lgs. 81/08, si prefigge l’obiettivo di fornire una formazione teorico-pratica sull’utilizzo della motosega e del decespugliatore, di conoscere e usare in maniera appropriata i DPI (dispositivi di protezione individuale) e di valutare i rischi correlati al loro utilizzo in diverse situazioni pratiche quali ad esempio la manutenzione del verde ed il taglio ed abbattimento di alberi.



Luogo: Campofelice di Roccella

Data: 10-11-12 Marzo 2023

A chi è rivolto: a lavoratori che utilizzano motosega e/o decespugliatore, ai braccianti, agli addetti Intervento Boschivo e ai disoccupati ai volontari di protezione civile.

Ente formatore : Vi. Ca. servizi srls di Castellammare del Golfo Tp.

Associazione promotrice: A.N.A.S. Italia zonale di Collesano.



Programma

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO

– Cenni di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro (D. Lgs. 81/08).

– Responsabilità dell’operatore



MODULO TEORICO:

– Analisi e valutazione dei rischi nell’utilizzo della motosega e decespugliatore

– Individuazione delle misure di prevenzione e protezione

– Caratteristiche dei DPI per l’uso della motosega e decespugliatore

– Sicurezza nell’utilizzo di motoseghe

– Manutenzione ordinaria e straordinaria



MODULO PRATICO:

– Utilizzo corretto dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

– Dimostrazioni pratiche in merito all’utilizzo della motosega e decespugliatore

– Utilizzo della motosega e di altre attrezzature da parte dei discenti



TEST A RISPOSTA E COLLUOGO FINALE



Per ulteriori info rivolgersi ai seguenti recapiti:

Mail: anascollesano@gmail.com

Cel: 3208233570