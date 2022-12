Inserita in Salute il 20/12/2022 da Patrizia Carcagno AVIS Marsala. Grande partecipazione nelle giornate dedicate a Mario Saturno. In calendario le ultime due donazioni dell´anno. 114 donazioni e 14 candidature. Sono i numeri delle tre giornate che l´Avis Marsala ha dedicato a Mario Saturno, con amici, conoscenti, semplici donatori che hanno voluto offrire il proprio sangue nel ricordo dello sfortunato giovane. All´ottima riuscita dell´iniziativa ha contribuito la Famiglia Saturno, collaborando con sanitari e volontari ad accogliere quanti hanno donato o si sono candidati a donare. Nella giornata conclusiva di ieri, presente anche il donatore avisino più longevo, Luciano Rosas, che nei giorni scorsi aveva festeggiato i 70 anni con l´ultima donazione.



Intanto, si avvia a chiusura un´altra annualità di attività all´Avis, con le ultime due date in calendario: giovedì 22 e domenica 29 dicembre. In quest´ultima è programmata un´altra giornata "speciale", dedicata alla sfortunata Francesca Agate, con i genitori che invitano a donare nel ricordo della propria figlia.



Alessandro Tarantino - consigliere Avis Marsala







(FOTO: donatori Avis con mamma Saturno)