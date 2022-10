Inserita in Politica il 21/10/2022 da Direttore Conferenza stampa al Comune di Treviglio il 9 novembre per la presentazione del progetto GSB Mercoledì 19 ottobre, alle ore 15, negli uffici del comune di Treviglio si è svolta la riunione operativa, relativa al progetto Giovani sport e benessere. La riunione si è svolta alla presenza e sotto il coordinamento dell´assessore al sport Dott.ssa Giovanna Tugnoli. Presenti i partner del progetto ed il presidente della rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Regionale.



Nel corso della riunione si è deliberato, per dare maggiore impulso al progetto e per raggiungere il maggior numero di destinatari, anche alla luce della disponibilità dei partner di aumentare i posti, di organizzare una conferenza stampa per il prossimo 9 novembre nei locali del comune di Treviglio siti in via Cavour n. 4 alle ore 10.



Per l´occasione saranno presenti tutti i partner e l´amministrazione comunale che illustreranno le attività che saranno realizzate con il progetto GSB. Saranno invitati tutti i dirigenti delle scuole medie superiori e le associazioni presenti sul territorio oltre alla stampa.



L´assessore, nel corso della riunione, ha evidenziato l´importanza delle attività sportive ed ha invitato i presenti a dare la massima diffusione al link per l´adesione degli interessati al progetto.



Gli interessati, possono compilare il format utilizzando il link clicca qui o, se in alternativa, stampare il modulo (clicca qui) Modulo di adesione al progetto Giovani, Sport e, dopo averlo compilato e firmato, possono consegnarlo ad una delle strutture partner del progetto (Piscina di Treviglio, comune di Treviglio, Associazione villoresi di Inzago, ANAS con sede legale a Carugate presso l´ATRION).