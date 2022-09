Inserita in Cronaca il 30/09/2022 da Patrizia Carcagno MARSALA: RUBA PROFUMI DA UN NEGOZIO. DENUNCIATO DAI CARABINIERI UN 46ENNE I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno denunciato un soggetto classe 76 per furto aggravato di merce presso un’attività commerciale.

I militari dell’Arma, allertati dal titolare dell’attività, si mettevano sulle tracce dell’uomo ben descritto dal richiedente che dichiarava di aver subito un furto di merce.

Dopo pochi minuti lo rintracciavano a piedi nei pressi del Lungomare Boeo e mentre lo avvicinavano lo stesso accennava una fuga durata solo pochi metri.

Sottoposto a perquisizione personale veniva sorpreso in possesso di 2 profumi del valore di 100 euro presumibilmente sottratti da un negozio poco distante.

La merce veniva restituita dai Carabinieri all’avente diritto mentre l’uomo, nato a Palermo ma da sempre residente a Marsala veniva deferito all’A.G.