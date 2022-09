Inserita in Tempo libero il 19/09/2022 da Patrizia Carcagno A Palermo presso Villa Pottino torna l´expò del Vinile 2022 Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2021, che si è svolta il 27 e 28 novembre e che ha fatto registrare oltre i tremila ingressi, il disco torna protagonista a Villa Pottino, ultimo esempio di architettura liberty di via Notarbartolo 28, con la seconda edizione dell’ Expò del vinile 2022. Organizzato dall’Associazione Artigianando, l’evento si svolgerà sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle 10 alle 22. L’ingresso è gratuito.

Questa edizione, interamente dedicata al mondo del disco, sarà ancora più grande, più bella, più viva: i saloni della villa ospiteranno diverse postazioni grazie alle quali sarà possibile comprare, scambiare e ascoltare migliaia di vinili e cd dei più svariati artisti della musica nazionale e internazionale che daranno occasione ai tanti amatori di arricchire la propria collezione o di trovare il tanto ricercato titolo mancante.

"Siamo contentissimi del grande successo riscontrato con la prima edizione - afferma Luca Tumminia, organizzatore e Presidente dell’Associazione Artigianando - evento che ci ha spinto a organizzare un secondo appuntamento e quindi un’esposizione ancora più ricca. Finalmente Palermo ha la sua fiera del vinile e saranno presenti tantissimi espositori provenienti da tutta la Sicilia. Quello del disco - continua - è un settore che sta tornando fortemente in voga in questi ultimi anni".

Oltre ai dischi, diversi saranno i momenti dedicati alla musica con alcuni Dj set, con affermati artisti della scena palermitana e gruppi live, che nell’arco dei due giorni si alterneranno per allietare il pubblico. Inoltre, ci saranno spazi dedicati all’Hi-fi ai giradischi, al vintage, al collezionismo e all’artigianato siciliano. Presenti anche due postazioni food e beverage.



Organizzazione Associazione Artigianando : www.aartigianando.it

Info evento: https://fb.me/e/2c7wM0stM

Mappa villa pottino: https://goo.gl/maps/Jy6NjrsZFsAPj8Jy5

Per prenotazioni spazi espositivi contattare il 351 5263522.