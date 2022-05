Inserita in Tempo libero il 31/05/2022 da Patrizia Carcagno Palermo, domani 1 giugno “Confasi Sicilia Day” a Villa de Cordova giornata di incontri e dibattiti su formazione e informazione sulla pr4videnza nel comparto Sanità.

Domani mercoledi 1 giugno a Palermo nelle splendida cornice di Villa Cordova si svolgeranno per una intera giornata una serie di pubblici confronti e di approfondimenti tematici promossi da Confasi Sicilia. Gli incontri, che inizieranno a partire dalle ore 9 sino alle 18, avranno anche come oggetto “la formazione e l’informazione sulla previdenza nel comprato della sanità”. Interverranno nell’occasione esponenti del mondo sindacale e politico. Tra questi ultimi, Annalisa Tardino, eurodeputato e il candidato sindaco della città capoluogo Roberto Lagalla, già assessore regionale. Per la Confasi sarà presente il Presidente nazionale Antonio Laghezza. I lavori saranno coordinarti da Roberto Marco Oddo.