Inserita in Tempo libero il 30/05/2022 da Patrizia Carcagno Concluso a Cerami (EN), il corso si abilitazione sull´uso della motosega e del decespugliatore Si è concluso a Cerami EN, il secondo corso teorico-pratico di abilitazione all´utilizzo della motosega e decespugliatore. Più di 20 partecipanti in tre giorni, di cui due di teoria, trattando tutte le materie stabilite dal Dlgs 81/08 e in più hanno ricevuto una nozione di primo soccorso, mentre nel giorno della pratica si sono cimentati con la prova pratica sia con il decespugliatore e sia con la motosega. Il corso è stato promosso dall´A.N.A.S ITALIA zonale di Cerami avvalendosi dalla competenza e serietà professionale del personale della Vi. Ca srls servizi di Castellamere del Golfo Tp. Durante la prova pratica era presente come super visore il presidente provinciale di Palermo Antonino Vara che vanta una esperienza quarantenne nel mondo boschivo.

Il Presidente dell´A.N.A.S Italia zonale di Cerami dott. Domenico Proto ed il suo staff direttivo sono rimasti entusiaste e sia dalla partecipazione attiva di tanti giovani per questi due corsi. La speranza è per i corsisti di poter avere un buon curriculum affinché possano trovare lavoro in questi settori e poter rimanere nella nostra beata terra siciliana, che contrariamente quanti dicono in questa terra siciliana non c´è lavoro e invece c´è tanta richiesta lavorativa nel settore agricolo al punto che mancano tante figure. A conclusione del Corso tutti i partecipanti sono stati accolti in un pranzo Conviviale.