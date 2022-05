Inserita in Cultura il 10/05/2022 da Direttore L´I.C. LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO FRA I VINCITORI DEL CONCORSO NAZIONALE "CELEBRAZIONE PER I 50 ANNI DELLE REGIONI"- ANNO SCOLASTICO 2020/2021 Con vivo compiacimento è stato comunicato alla scuola ed in particolare alle classi 1´ sez.A e 1´ sez.B della Scuola Secondaria di primo grado del plesso Pappalardo, la vittoria conseguita al Concorso nazionale per l´anno scolastico 2020/2021, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie in collaborazione con il Ministero dell´istruzione, volto a valorizzare la storia e lo sviluppo della propria Regione.

Il riconoscimento premia l´impegno profuso da anni dall´Istituto castelvetranese nel promuovere iniziative didattiche nell´ambito della conoscenza delle peculiarità dell´autonomia siciliana e dei beni artistici e culturali, dei quali bisogna essere fieri. Nella motivazione del premio il Ministro Gelmini pone l´accento sulla capacità della scuola di coinvolgere gli alunni, anche attraverso l´impegno del corpo docente, in iniziative di rilievo, pur a fronte delle difficoltà organizzative del percorso scolastico legate all´emergenza da COVID-19.

Un particolare ringraziamento viene espresso da parte della Dirigente, Prof.ssa Maria Rosa Barone, alle docenti Giovanna Ingoglia e Crocetta Armata, che hanno sapientemente condotto gli alunni a questa vittoria ed a tutti i docenti che in ambito curricolare promuovono iniziative di cittadinanza attiva di altissimo profilo.