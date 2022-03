Inserita in Cultura il 14/03/2022 da Patrizia Carcagno Consegnati a Palermo e pronti per partire per l´Ucraina i beni raccolti e donati dai cittadini di Collesano Consegnati stamani a Palermo con la presenza del sindaco Giovanni Battista Meli insieme ad alcuni impiegati comunali e il nostro volontario Domenico Testa, le pedane per la raccolta di alimenti, farmaci e indumenti, donati dai cittadini collesanesi, che domani saranno inviati con un tir verso il popolo ucraino.