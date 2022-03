Inserita in Tempo libero il 07/03/2022 da Patrizia Carcagno Ad Altavilla Milicia (PA) 19 e 20 marzo 2022 Corso avanzato di due giorni di potatura con sistema semplificato e sicuro, sui piccoli e grandi olivi secolari. Utensili da taglio moderni e verifica in campo della didattica per eseguire correttamente il Al via il secondo Corso avanzato organizzato dall’A.N.A.S. Italia, zonale di Collesano, si volgerà in due giorni a tutto campo per imparare le tecniche di potatura e di taglio, presso il territorio di Altavilla Milicia Prov. di (PA)

Organizzazione del cantiere tempistica di esecuzione scelta degli attrezzi.

Una vera e propria simulazione di intervento professionale sotto la guida di potatori professionisti che operano quotidianamente nel settore.

Punti di forza: massimo 4 allievi per docente e utilizzo di utensili da taglio elettrici di ultima generazione.

Vantaggi del vaso policonico: tempi ridotti, lavorare da terra, raccolta agevolata e rispetto dell’albero.

Il naturale approfondimento per chi ha frequentato il corso base con almeno di due giorni e vuole fare pratica in campo con le attrezzature più moderne seguito e guidato attentamente durante le operazioni di potatura.

Durata corso 16 ore;

Età di partecipazione 15 anni in su;

Numero minimo per l inizio del corso e di 10 utente e un massimo di 20;

Nella quota di partecipazione è compreso oltre all’assicurazione e del materiale didattico i corsisti riceveranno un polo con la dicitura del corso ed è compreso pure i due pranzi, inoltre si effettuerà un sorteggio tra tutti i partecipanti di un potatore a telescopia a batteria.

Costo del corso: euro 120,00

Per i tesserati A.N.A.S. Italia , si applicherà uno sconto del 10 %

PROGRAMMA

SABATO 19

08:30 registrazione, accoglienza, presentazione del corso;

09:00 briefing attrezzature dedicate e organizzazione cantiere

10:00 divisi in gruppi da 4 per ogni tutor inizio prove pratiche in campo

11:30 merenda del potatore di metà mattinata;

11:45 riprese dei lavori e cambio gruppi;

13:15 pausa pranzo;

14:30 ripresa lavori prove pratiche in campo ;

16:30 fine lavori e conclusioni.

DOMENICA 20

08:30 Registrazione e Colazione; 09,00 Inizio lavori prove pratiche in campo; 11:30 Merenda del potatore d metà mattinata; 13:30 Pausa Pranzo; 14:30 Ripresa lavori in campo prove pratiche in campo ; 16:30 Fine lavori e conclusioni.

N.B: Il corso può subire variazioni di data in base alle condizioni meteo;

Il corso si svolge presso l´oliveto in C.da Monaci (Altavilla Milicia ) a circa 4 km del paese. Termine iscrizione è previsto per giorno 17 marzo alle ore 12:00 . per Inf e Prenotazione : 3208233570