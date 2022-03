Inserita in Cronaca il 03/03/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI: SPACCIO DI STUPEFACENTI. COPPIA IN MANETTE ARRESTATI DAI CARABINIERI Nei giorni scorsi i Carabinieri delle Stazioni di Erice e Borgo Annunziata hanno tratto in arresto un uomo ed una donna per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Insospettiti dal continuo andirivieni di persone che sostavano solo pochi minuti all’interno dell’appartamento, i Carabinieri sono intervenuti eseguendo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di 2 panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

Fatto ingresso all’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno trovato la collaborazione dei presunti spacciatori i quali hanno consegnato spontaneamente i 2 panetti di stupefacente contrassegnato dalla scritta” GOMORRA”, unitamente al bilancino di precisione utilizzato presumibilmente per la pesatura delle dosi.

Terminata la perquisizione, appurato che non ci fosse più stupefacente all’interno dell’appartamento, la coppia veniva tratta in arresto e condotta presso il comando Stazione per la compilazione degli atti di rito.

A seguito dell’udienza di convalida per i due è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Trapani, l’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana con obbligo di permanere a casa nelle ore notturne.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.