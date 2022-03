Inserita in Cultura il 01/03/2022 da Patrizia Carcagno Si è svolto il corso base di potatura dell´olivo policonico organizzato a Bagheria La pioggia uggiosa non ha fermato la terza giornata pratica del corso base di potatura a vaso policonico.



Ospite presso la sede Dell A. P. O. Sicilia consorzio Coop di Bagheria, alla presenza del presidente Antonio Fricano che ha dato il saluto a tutti i nostri corsisti provenienti da diversi comuni della Sicilia, presenti anche il presidente dell´Associazione Conca D´oro di Bagheria dott. Michele Balistreri, che ha fatto un intervento in merito alla produzione d´olio e le azioni di marketing da sviluppare al di fuori dal nostro territorio.



Era presente il vice presidente del consiglio comunale Francesco Gurrado, persona squisita ed operativa, che ci ha fatto sentire a proprio agio sia nella bella location del teatro del Palazzo Buterae sia nella sede dell´A. P. O. Lo stesso si è ritenuto sodisfatto di aver ospitato questo nostro corso mettendosi a disposizione per altri ulteriori corsi in mettiti all´agricoltura.



Durante la mattinata la ditta MAM di Partinico con il suo manager Michele Provenzano, ha presentato la propria azienda che svolge attività nel settore agricoli con mezzi ed attrezzature in particolare della Zanon. I corsisti hanno potuto toccare con le proprie mani l´alta qualità degli attrezzi di potatura a batteria.



Era presente oltre al consulente del sindaco di Bagheria dott. Santo Agnello, che ha svolto vari interventi sulle varie tematiche sia sulla potatura e sia sulla concimazione come dice un grande professionista, accanto a lui il responsabile del verde pubblico di Bagheria il Dott. Sorce che ha assistito con grande attenzione il nostro operativo congratulandosi con noi per l ottima organizzazione.



Inoltre era presente il titolare dell´azienda agricola Salvatore Valenti che ha presentato il suo concime naturale fatto dall´umus di lombrichi. I corsisti si sono cimentati sul campo ad applicare la tecnica di potatura semplificata e sicura del vaso policonico, apprendendo le informazioni fornite ed esposte dai nostri esperti docenti a capo il dott. Mario Liberto, e dal prof della potatura siciliana Francesco Bruscato ed inoltre il dinamico dott. Alessandro Agnello figlio d arte nel settore dell´agricoltura.



La giornata è stata caratterizzata da un ospite culinaria con prodotti tipici locali, curate e realizzata dai nostri volontari, Elena Ginju e Caterina Gabor e coaduvate da altri volontari al fine dell´ottima riuscita.



Un plauso va al panificio di Isidoro Mancino che ha realizzato sia le dolcezze per la colazione e lo sfincione e i muffoletti di Bagheria, che dire il meglio del meglio.



A fine giornata è stato sorteggiato uno svettatoio vinto dal corsista Orlando e inoltre sono stati sorteggiati due sacchi di umus di lombrichi vinti rispettivamente da Angelo Abbate e Maria Martines. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione.



Con questo corso base diamo l´appuntamento al prossimo corso avanzato che si svolgerà ad Altavilla Milicia il 19 e 20 marzo. Come associazione ci riteniamo sidisfatti per la partecipazioni di tutti i corsisti. Ed infine è non ultimo i volontari della S.O.M.A.R.T.I.S. di Bagheria dell´ottimo operato dimostrato applicando tutte quelle regole sulla prevenzione anticovid, inoltre ha dimostro professionalità e serietà per ottimo operato organizzativo.