Inserita in Politica il 20/11/2021 da Direttore solidarietà e professionalità premiano la RETE ANAS sul territorio Cofinanziata dalla fondazione Cariplo un progetto presentato dalla rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia a sostegno delle delle azioni volte poste in essere dalla Rete.



Il Presidente, nel prendere atto del contributo concesso dalla Fondazione, a cui ha rivolto un sincero ringraziamento, ha convocato una direzione Regionale per il prossimo 25 novembre per coordinare le azioni di rete volte a sostenere le associazioni che si sono impegnate e che si stanno impegnando secondo le indicazioni ed i criteri previsti dal bando della fondazione Cariplo e della Regione Lombardia.



La riunione, che si svolgere nei locali della sede della rete ANAS Lombardia vedrà il coinvolgimento di tutte le presidenze provinciali e dei componenti eletti dall´assemblea su base provinciale.



In fine il presidente, ha ricordato tutti gli impegni che la rete ha programmato sino al 31 dicembre ed in particolare, l´assemblea del 5 dicembre; gli incontri sui al progetto Insieme per Carugate nonchè il corso di riqualificazione per i 150 operatori volontari delle ODV del 118 affiliate ad ANAS, che si terra il prossimo 28 Novembre come concordato con AREU.