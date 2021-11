Inserita in Cultura il 20/11/2021 da Direttore Polizia di Stato: da lunedì riparte la campagna informativa “Questo non è amore” Anche quest’anno, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, che ricorre il 25 novembre, la Polizia di Stato rinnova la campagna “Questo non è amore” organizzando su tutto il territorio nazionale iniziative ed eventi per la sensibilizzazione sul tema e per far conoscere gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa vigente.

Nell’ambito di tale campagna, in provincia di Trapani, opererà un camper che stazionerà nelle principali piazze cittadine o nei luoghi di aggregazione. In quei siti, di seguito elencati nel dettaglio, personale specializzato della Polizia di Stato fornirà tutte le informazioni utili sulle attività di competenza e sulla normativa di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Sarà distribuito anche materiale informativo e lo stesso personale sarà a disposizione anche per raccogliere segnalazioni o informazioni, con tutta la discrezione del caso, su episodi di violenza sia da parte di eventuali vittime che da terzi testimoni.



Di seguito si elencano le date e le città ove sarà presente il camper con la livrea della Polizia di Stato:



DATA e ORA LUOGO



22 novembre h 9.00-12.00 Marsala – Piazza della Repubblica

23 novembre h 9.30-12.30 Mazara del Vallo – Piazza della Repubblica

24 novembre h 10.00-12.30 Castelvetrano – Istituto Comprensivo “Capuana - Pardo”, via Catullo

24 novembre h 15.00-18-30 Castelvetrano – Centro Commerciale “Belicittà”

25 novembre h 9.30-12.30 Trapani - Mercatino settimanale Piazzale Ilio

27 novembre h 9.30-11.30 Alcamo – Piazza Ciullo d’Alcamo

27 novembre h 12.00-14.00 Castellammare del Golfo – Piazzale Stenditoio

28 novembre h 9.30-12.30 Trapani - Santuario Maria SS. Annunziata di Trapani (ingresso Via C.A. Pepoli)