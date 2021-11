Inserita in Politica il 14/11/2021 da Direttore Handball Erice vs Halikada Gattopardo 21-18 ERICE. Seconda vittoria di fila per la formazione dell’Handball Erice che milita nel campionato di serie A2 femminile di pallamano. Al PalaCardella, questa mattina, alla terza giornata di campionato, le ericine hanno battuto Halikada Gattopardo con il risultato finale di 21 a 18. Una gara intensa tra due formazioni che volevano conquistarsi la posta in palio. A riuscirci è stata l’Handball Erice, che, con decisione, ha rimontato il match che l’aveva vista sotto nel punteggio ad inizio partita. Top scorer dell’incontro Martina Filindeu con 7 reti.

PRIMO TEMPO: Gara in equilibrio nella prima frazione di gioco, con la formazione ospite avanti nel punteggio, seppur di poche lunghezze. Erice ha trovato la sua forza dalla giovane Chiara Priolo, tenendo vivo l’incontro. Halikada ha toccato in più occasioni il più 3, per poi chiudere il primo tempo sul punteggio di 9 a 11.

SECONDO TEMPO: Nella seconda parte dell’incontro arriva la grande rimonta dell’Erice, abile a capitalizzare le azioni d’attacco, grazie alle conclusioni di Priolo e Firinu. Halikada non ha mai mollato, ma non è riuscita ad avvicinarsi nel finale alle tre lunghezze di vantaggio, acquisite dalle ericine, che vincono con il risultato finale di 21 a 18.