Inserita in Cultura il 13/11/2021 da Direttore Stefania Auci, un´insegnante, una mamma e una straordinaria scrittrice siciliana «Sono molto onorata di accogliere a Campobello una donna speciale come Stefania Auci, un´insegnante, una mamma e una straordinaria scrittrice siciliana, che ha conquistato un grande successo, avendo venduto più di 650 mila copie con i suoi ultimi due libri, che sono stati tradotti in ben 32 lingue diverse. Rivolgo pertanto un ringraziamento all´associazione Gandhi, di cui faccio parte, e, in particolare, alla presidente Giusy Gandolfo, che ha voluto fortemente questo evento e che si è spesa con impegno e tenacia per la sua riuscita. L´Amministrazione comunale, infatti, crede molto nell´importanza della lettura e proprio in questo periodo sta portando avanti diverse attività con l´obiettivo di arricchire e rinnovare il patrimonio della biblioteca comunale, promuovendo l´amore per la lettura nel nostro comune. Infine, ci tengo a ricordare una bellissima frase spesso pronunciata da Stefania Auci: "la scrittura mi salva ogni giorno". Una frase che faremo nostra, dicendo che "la lettura ci salva ogni giorno"».



È stato questo l´intervento del vicesindaco Antonella Moceri all´incontro con l´autrice Stefania Auci, che ieri pomeriggio, al Monnalisa Beach, nella frazione balneare di Tre Fontane, ha presentato i sui due ultimi best sellers "I Leoni di Sicilia" e L´inverno dei Leoni" editi da Nord.



Le due opere narrano le vicende dei Florio, riuscendo a conquistare i lettori per la passione con cui la scrittrice ha saputo rivelare la contraddittoria vitalità di questa famiglia, facendo rivivere un´epoca e un mondo affascinante e ricco di forti personalità. Stefania Auci traccia, infatti, la storia dei Florio dagli esordi al consolidamento del potere, fino al decadimento, intrecciando la storia alle storie personali e intime dei protagonisti.



L´incontro culturale è stato promosso dall´associazione Gandhi e moderato da Piero Indelicato. Sono intervenuti, inoltre, il dott. Sebastiano Luppino e il prof. Francesco Melia.



Un pubblico attento e numeroso ha partecipato alla serata, applaudendo Stefania Auci e confermando ancora una volta l´interesse che l´autrice è riuscita a suscitare in tantissimi lettori, riportando in vita le vicende di una delle famiglie che hanno fatto la storia della Sicilia