Inserita in Cultura il 02/11/2021 da Direttore Bonjour Casimiro - il barone e la villa fatata sarà presentato a Villa Malfitano a Palermo sabato 6 novembre Sabato 6 novembre alle 17.30 a Villa Malfitano (via Dante 167) a Palermo, la presentazione del libro "Bonjour Casimiro - il barone e la villa fatata" edito da Rubettino. Per l´occasione interverranno Fulvioa Toscano, Tommaso Romano e Elvira Terranova. Modera i lavori Fulvia Toscano. Per l´occasione sarà presente l´autore. l´ingresso è libero ma sarà rispettata la normativa vigente per la prevenzione del COVID. Pertanto si invitano tutti gli interessati ad utilizzare i dispostivi di protezione previsti dalla legge.