Inserita in Tempo libero il 12/10/2021 da Direttore CAMPOBELLO HA UN NUOVO PARCO GIOCHI INCLUSIVO Sono stati completati la settimana scorsa, infatti, i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata con giochi per bambini intitolata "Il parco delle libertà" che è stata allestita dall´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione all´interno della villetta di Padre Pio sita in via Roma alta.



I lavori di installazione e montaggio sono stati eseguiti dall´impresa Holzhoff, che ha fornito anche le strutture a seguito dell´aggiudicazione della gara appaltata dal Comune il 17 giugno del 2021.



Il progetto, per l´importo complessivo di 56mila euro, è stato finanziato per 42.500 euro con i fondi ottenuti dall´Amministrazione comunale nell´ambito dell´avviso pubblico DDG 1399 del 8 agosto 2019 dell´Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali a valere sui fondi FNPS e, per la restante parte, con fondi comunali.



All´interno dell´area, che è stata pavimentata con gomma antitrauma, sono stati collocati una grande struttura con due castelli, scivoli e pannelli funzionali, 2 giochi a molla, 2 altalene e una padana, tutti giochi inclusivi.



L´inaugurazione del parco si terrà sabato 23 ottobre alle ore 10.30 ed è aperta alla cittadinanza, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti-Covid.



«Con grande gioia e soddisfazione – afferma il sindaco Castiglione – invitiamo i nostri piccoli cittadini a partecipare alla cerimonia di inaugurazione di questo nuovo bellissimo parco giochi inclusivo, che abbiamo voluto realizzare nel nostro Comune proprio al fine di creare nuove occasioni di incontro, di divertimento e di socialità dedicate ai più piccoli. Già in passato avevamo infatti ripristinato i giochi che si trovano all´interno della villa comunale e, a breve, contiamo inoltre di allestire un´altra area dedicata ai bambini all´interno del salotto urbano di via Crispi. Inoltre, stiamo già lavorando anche a una serie di iniziative rivolte ai bambini che si terranno sia all´interno della biblioteca comunale sia all´interno del cine-teatro Olimpia, non appena saranno terminati gli ulteriori lavori che stiamo eseguendo grazie a un nuovo finanziamento che abbiamo ottenuto per il completamento degli arredi interni, per l´insonorizzazione delle pareti e per il ripristino del prospetto nord».