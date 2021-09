Inserita in Cultura il 23/09/2021 da Cinzia Testa Pantelleria,il suono della terra: arrivano i grandi eventi di ottobre Dal 2 al 9 ottobre, Tavole Rotonde, Presentazioni di Progetti e i grandi concerti al Porto di Scauri: FABIO CONCATO, TINTURIA, CICCIUZZI, MALARAZZA 100% TERRONI, EUGENIO BENNATO CON MARIO INCUDINE E PEPPE SERVILLO (GRANDE SUD) e ANTONELLO VENDITTI

Dal 2 al 9 ottobre partiranno i grandi eventi: concerti, presentazione progetti e le Tavole Rotonde nel contenitore PANTELLERIA: IL SUONO DELLA TERRA.

Il format ha lo scopo di presentare Pantelleria in tutte le sue caratteristiche e peculiarità che possono essere la vera attrattiva dell’isola per un turismo sostenibile e rispettoso dei luoghi, quindi non solo eventi culturali, ma anche agricoltura a km 0, patrimonio UNESCO, architettonico, paesaggistico, archeologico e marino e transizione energetica, esaminando anche le prospettive per il futuro.

Se ne parlerà con partner d’eccezione: Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani, Soprintendenza del Mare, Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Legambiente, FAI, Italia Nostra, Capitaneria di Porto, Regione Siciliana e ancora Smede, Enel, AMAT, Politecnico di Torino, i produttori, i pescatori e le associazioni pantesche, per capire come Pantelleria può essere un modello di turismo sostenibile, esperenziale e consapevole.

La mattina alle ore 10.00 ci saranno le Tavole Rotonde in Aula Consiliare e la sera alle 21.00 i concerti al Porto di Scauri. Per tutti i concerti l’ingresso sarà a partire dalle 18.30 con prenotazione online e GREEN PASS obbligatorio. Ci saranno 1.000 posti a disposizione per ogni concerto, in base alla normativa vigente. Alle 20.00 i posti non reclamati saranno messi a disposizione. Si dovranno rispettare le norme anti-Covid in vigore. La violazione di tali norme comporterà il diniego all’accesso.

Nell’ambito della campagna #pantelleriapertutti, i disabili e le loro famiglie che vorranno approfittare del posto in prima fila per tutti gli eventi, dovranno richiedere l’accredito direttamente all’Assessore Francesca Marrucci al numero 331 266 5409

IL DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

Si inizierà il 2 ottobre, la mattina alle 10.00 in Aula Consiliare, con la Tavola Rotonda ‘PANTELLERIA: AGRICOLTURA A KM 0 E RECUPERO DELLA TRADIZIONE COMMERCIALE SU VELA’. Relatori: · COORDINA: Vincenzo Campo, SINDACO DI PANTELLERIA · Denny Almanza, AZIENDA AGRICOLA ALMANZA · Sonia Anelli, DIRETTRICE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA · Andrea Blandino, CRUSCO PANTELLERIA · Ketty D’Ancona, PRESIDENTE PANTELLERIA EROICA · Fabio Farina, MANGIAGRICOLO · Leandro Greco, BIRRIFICIO LA PANTESKA · Gabriele Lasagni, BONOMO & GIGLIO · Cristian Lo Pinto, KONZA KIFFI · Vincenza Mione, PRESIDE ITC ALCAMO · Giampaolo Rampini, RESILEA · Alessia Rossetto, BRIGANTES · Stefano Scaltriti, CONSIGLIERE COMUNALE · T. V. Antonio Terrone, CAPITANERIA DI PORTO

Ingresso libero con Green Pass e diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pantelleria. La sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà il primo concerto della settimana, recuperato dallo scorso 11 settembre, con FABIO CONCATO. Link per prenotare: https://billetto.it/e/fabio-concato-in-concerto-biglietti-568751 ATTENZIONE: le prenotazioni per il concerto di FABIO CONCATO annullato dell’11 settembre NON SONO PIU’ VALIDE, così come il link di prenotazione, visto il cambio di data e di location. Quindi bisogna riprenotarsi a questo link.

Il 4 ottobre la Tavola Rotonda avrà il titolo ‘PANTELLERIA E IL SUO PATRIMONIO: PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E ARCHITETTURA RURALE PER UN TURISMO SOSTENIBILE’. Relatori: · COORDINA Francesca Marrucci, ASSESSORE AI BENI CULTURALI PANTELLERIA · SALUTO DEL SINDACO, Vincenzo Campo · Sonia Anelli, DIRETTRICE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA · Girolama Fontana, SOPRINTENDENZA BELLE ARTI DI TRAPANI · Carmelo Fruscione, DOTTORE FORESTALE · Leandro Janni, ITALIA NOSTRA SICILIA · Roberto La Rocca, COMMISSARIO STRAORDINARIO PARCO ARCHEOLOGICO PANTELLERIA · Valeria Li Vigni, SOPRINTENDENTE DEL MARE · Angelo Parisi, ASSESSORE ALL’URBANISTICA PANTELLERIA · Costanza Pratesi, FAI · Rosalia Silvia e Vita Accardi, COMITATO PREZIOSA PANTELLERIA

Ingresso libero con Green Pass e diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pantelleria. La sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà il concerto de I TINTURIA. Link per prenotare: https://billetto.it/e/tinturia-in-concerto-biglietti-568758

Il 5 ottobre la Tavola Rotonda avrà il titolo ‘PANTELLERIA E IL MARE: VERSO L’AREA MARINA PROTETTA’. Relatori: · COORDINA Stefano Scaltriti, CONSIGLIERE COMUNALE · SALUTO DEL SINDACO, Vincenzo Campo · Franco Andaloro, WWF SICILIA · Sonia Anelli, DIRETTRICE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA · Donatella Bianchi, PRESIDENTE AMP CINQUE TERRE · Andrea Biddittu, MAREVIVO · Giulia Casamento, LEGAMBIENTE · Fabio Chiolo, IN RAPPRESENTANZA DEGLI IMPRENDITORI BARCHE GIRO ISOLA · Antonello D’Aietti, DIVING PANTELLERIA · Federico Gelmi, ASSOCIAZIONE PESCATORI · Valeria Li Vigni, SOPRINTENDENTE DEL MARE · Totò Martello, SINDACO E PRESIDENTE AMP LAMPEDUSA · T. V. Antonio Terrone, CAPITANERIA DI PORTO · Fabio Vallarola, già DIRETTORE AMP ABRUZZO

Ingresso libero con Green Pass e diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pantelleria. La sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà il concerto de I CICCIUZZI. Link per prenotare: https://billetto.it/e/cicciuzzi-in-concerto-biglietti-568761

Il 6 ottobre non ci saranno appuntamenti mattutini, ma la sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà il concerto dei MALARAZZA 100% TERRONI. Link per prenotare: https://billetto.it/e/malarazza-100-terroni-in-concerto-biglietti-568765

Il 7 ottobre ci sarà l’ultima Tavola Rotonda dal titolo ‘PANTELLERIA MODELLO DI SOSTENIBILITÁ E TRANSIZIONE ENERGETICA’. Relatori: · COORDINA Angelo Parisi, ASSESSORE ALL’ENERGIA PANTELLERIA · SALUTO DEL SINDACO, Vincenzo Campo · Sonia Anelli, DIRETTRICE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA · Anita Astuto, LEGAMBIENTE · Angelo Catania, SMEDE · Domenico Caminiti, AMIGO CAR SHARING · Michele Cimino, PRESIDENTE AMAT PALERMO · Gianni Pietro Girotto, PRESIDENTE 10^ COMMISSIONE INDUSTRIA SENATO · Giuseppe Lo Verso, ENEL X · Antonio Martini, DIRETTORE GENERALE DIP. ENERGIA, REGIONE SICILIANA · Giuliana Mattiazzo, POLITECNICO DI TORINO · Antonio Parrinello, ASSESSORATO AMBIENTE REGIONE SICILIANA · Pier Francesco Scandura, ENERGY MANAGER COMUNE DI PANTELLERIA

Ingresso libero con Green Pass e diretta sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pantelleria. La sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà il concerto con Eugenio Bennato, Mario Incudine e Peppe Servillo in GRANDE SUD. Link per prenotare: https://billetto.it/e/eugenio-bennato-mario-incudine-e-peppe-servillo-in-grande-sud-biglietti-568768

L’8 ottobre, alle 15.30, ci sarà una PASSEGGIATA con partenza dalla Grotta di Benikulà, Sibà ‘GIARDINI PANTESCHI: VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI ATTRAVERSO L’ISOLA DI PANTELLERIA’ a cura di Legambiente e Unipol, per presentare l’omonimo progetto elaborato in collaborazione con Parco Nazionale Isola di Pantelleria e Università di Palermo.

La sera alle 21.00 al Porto di Scauri ci sarà l’ultimo grande concerto della settimana, con ANTONELLO VENDITTI. Link per prenotare: https://billetto.it/e/antonello-venditti-in-concerto-biglietti-568773

Il 9 ottobre, infine, alle 11.00 in Aula Consiliare ci sarà la PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ‘PANTELLERIA AL WAVE’ a cura del Comitato Preziosa Pantelleria e del Comune di Pantelleria. I relatori di questo appuntamento saranno presentati la prossima settimana.

Le Tavole Rotonde e la presentazione del Progetto saranno trasmesse sui canali Facebook e YouTube del Comune di Pantelleria.

Per il trasferimento al Porto di Scauri si sta provvedendo ad un servizio navette da Pantelleria centro e dalle Contrade principali, inoltre saranno a disposizione i parcheggi in loco.

Ulteriori e più dettagliate informazioni sugli artisti e sui singoli concerti saranno pubblicate a partire da domani sul sito e sui social del Comune.

Per chi avesse problemi a prenotare sul sito di Billetto.it, si metta in contatto con l’Assessorato alla Comunicazione al numero 331 266 5409 o alla mail assessoremarrucci@comunepantelleria.it per assistenza.



Link per prenotare per gli eventi di ottobre di PANTELLERIA: IL SUONO DELLA TERRA su Billetto.it:

2 ottobre ore 21.00 FABIO CONCATO Prenotazioni: https://billetto.it/e/fabio-concato-in-concerto-biglietti-568751 4 ottobre ore 21.00 TINTURIA Prenotazioni: https://billetto.it/e/tinturia-in-concerto-biglietti-568758 5 ottobre ore 21.00 CICCIUZZI Prenotazioni: https://billetto.it/e/cicciuzzi-in-concerto-biglietti-568761 6 ottobre ore 21.00 MALARAZZA 100% TERRONI Prenotazioni: https://billetto.it/e/malarazza-1005-terroni-in-concerto-biglietti-568765 7 ottobre ore 21.00 GRANDE SUD Prenotazioni: https://billetto.it/e/eugenio-bennato-mario-incudine-e-peppe-servillo-in-grande-sud-biglietti-568768 8 ottobre ore 21.00 ANTONELLO VENDITTI Prenotazioni: https://billetto.it/e/antonello-venditti-in-concerto-biglietti-568773