Inserita in Cronaca il 09/07/2021 da Cinzia Testa Carcere Trapani: “Nelle trincee penitenziarie si lavora con 50 gradi": Dopo la denuncia della Uil interviene il Provveditore Regionale della carceri “...dopo il nostro durissimo intervento, il Provveditore Regionale delle carceri l´altro ieri ha dato immediate indicazioni (che sia allegano) al Direttore del Pietro Cerulli di Trapani per risolvere senza indugio la mancanza di condizionatori e/o ventilatori nei posti di servizio di pertinenza della Polizia Penitenziaria...”



Questa è la dichiarazione del Segretario Provinciale della UILPA Polizia Penitenziaria dopo l´immediato intervento del Provveditore delle carceri Sicilia in merito alla questione della mancanza dei condizionatori e/o altri impianti refrigeranti per la Polizia Penitenziaria del Pietro Cerulli di Trapani .



“...l´immediato riscontro da parte del Capo delle carceri siciliane alla nostra denuncia - - afferma Scaduto della UIL di categoria – conferma la bontà della nostra azione di tutela a 360 gradi nei confronti del colleghi della Polizia Penitenziaria....”



...purtroppo, - chiosa il Segretario Scaduto - la legge impone dal datore di lavoro l´obbligo di tutelarlo anche nella salute , ma visto i ritardi questo obbligo è stato delegato al sindacato UilPa Polizia Penitenziaria...”



….speriamo , - conclude il leader della UILPA Polizia Penitenziaria della Sicilia Gioacchino Veneziano, - che chi gestisce le pratiche, cioè il ragioniere, il responsabile del materiale non essendo della Polizia Penitenziaria,non vivono l´inferno della galera, non acquisti materiale a basso costo, ovvero inservibili, che contribuirà a confermare la nostra tesi della poca attenzione da parte di chi tratta degli acquisti , considerando che il Direttore dell´Ufficio V del Prap ha comunicato di avere i fondi necessari sia per l´acquisto, che per la riparazione...”