Inserita in Cronaca il 08/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, parco giochi inclusivo Villa Margherita, domani inaugurazione con animazione fino a sabato Domani alle 18:30 verrà inaugurato il nuovo parco giochi inclusivo della Villa Margherita, fortemente voluto dall´amministrazione Tranchida e finanziato con fondi regionali e comunali. Il nuovo look di uno dei luoghi maggiormente frequentati dai bambini rappresenta non solo il necessario rinnovamento del parco giochi, da tempo bisognoso di manutenzione, quanto un messaggio volto a non lasciare nessuno da solo poiché si tratta di giochi che potranno essere utilizzati anche da bambini disabili. Tra le novità ricordiamo i 4 pannelli interattivi, un´altalena inclusiva con cestone, una giostrina inclusiva, una grande sabbiera ricavata al centro dell´area giochi dove i bambini troveranno un tavolo manipolatore, una casa gioco dove svolgere attività didattica ed una con lo scivolo e tre giochi a molla. Domani, dopo i saluti istituzionali con il taglio del nastro, spazio all´animazione a cura dell´Associazione Smile che proseguirà anche nell´intera giornata di sabato. Prevista la partecipazione di svariate associazioni, in special modo operanti nel mondo della disabilità, che nei mesi successivi si adopereranno per rendere sempre più vivo il nuovo parco giochi cittadino. La cittadinanza è invitata a partecipare.