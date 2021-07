Inserita in Cronaca il 06/07/2021 da Cinzia Testa Trapani, riapre la Casina delle Palme Ieri ha riaperto la Casina delle Palme, dopo i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo eseguiti dalla ditta Maltese srl per un importo pari a quasi 200 mila euro. Pregevole e maestoso esempio di stile liberty, straordinario il legame che i trapanesi hanno con la struttura da tempo bisognosa dei lavori finalmente eseguiti dopo un´attesa estenuante. Dopo una serie di interventi istituzionali, è previsto il taglio del nastro direttamente sul palco. Successivamente, verranno presentate le 6 proposte di rigenerazione urbana elaborate da un team di 10 giovani professionisti che da mesi lavorano per segnalare e riqualificare gli spazi abbandonati e inattivi della Città di Trapani.