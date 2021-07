Inserita in Politica il 05/07/2021 da Cinzia Testa Elezione segretaria generale Cgil Trapani La Piana “auguri buon lavoro, continueremo insieme la nostra forte azione unitaria” “Alla segretaria generale Cgil Trapani Liria Canzoneri eletta oggi, i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro, certi che l’intensa azione unitaria che abbiamo portato avanti per il rilancio del territorio, proseguirà come con i suoi predecessori”. Ad affermarlo è il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana. “Al segretario uscente Filippo Cutrona un ringraziamento sincero e forte per le tante battaglie condivise con passione e impegno. Sono tante le sfide che ci attendono e le emergenze soprattutto dopo l’acuirsi della crisi nell’ultimo anno, serve una forte azione unitaria oggi più che mai, il sindacato deve far sentire la sua voce. Trapani attende il suo rilancio e tutto ciò che il territorio merita per via delle sue eccellenze. Sono obiettivi che ci vedranno uniti con Cgil e Uil nel dialogo con le istituzioni locali e gli imprenditori”