Inserita in Cultura il 02/07/2021 da Cinzia Testa Oggi alle ore 18:30 presentazione del libro di Giuseppina Tesauro “Il Risveglio del Gigante” con prefazione di Franco Lo Piparo Oggi alle ore 18:30-19:45 si effettuerà la diretta on line della presentazione del libro di Giuseppina Tesauro “Il Risveglio del Gigante” con prefazione di Franco Lo Piparo pubblicato dall’Istituto Poligrafico Europeo nella collana I Contesti. L’autrice ricorrendo alla struttura classica della favola e ad un linguaggio basato sulla semplicità stilistica e narrativa, che però rivela un intreccio affabulatorio intrigante, con questo racconto offre ai lettori, siano essi bambini, adolescenti o adulti, “una riflessione etica sull’uomo e sulle sue relazioni sociali”.

Dopo i saluti introduttivi di Nicola Macaione dialogheranno in remoto con l’Autrice Giovanna Corrao, docente di Lettere presso l’Istituto comprensivo Emanuela Setti Carraro Palermo , scrittrice e speaker radiofonica, e Domenico Figà, Dirigente Scolastico in pensione. Sarà possibile seguire la diretta cliccando sulla pagina Facebook di Spazio Cultura libreria Macaione:

https://www.facebook.com/spazioculturalibri oppure per chi non è su Facebook cliccando sul sito della Libreria www.SpazioCultura Libreria Macaione – Home, attendere qualche minuto dopo l’inizio della diretta e indi collegarsi all’incirca 18.32-1835.

Per eventuali problemi potete chiamare o in libreria tf: 0916257426 cell: 3384656633 (Francesco Vassallo) o a Rosalba Cavadi 3895548292 091362193 . Per coloro che non potranno partecipare alla diretta si ricorda che l´evento rimarrà registrato sulla pagina facebook della Libreria Macaione. Giuseppina Tesauro salvo nuovi DPCM e ulteriori restrizioni imposte dal Covid 19 sarà disponibile in libreria il giorno della presentazione dalle 17.30 alle 18.15 e dalle 19.45 alle 20.00 per il firmacopie. Il libro è disponibile presso Spazio Cultura Libreria Macaione via Marchese di Villabianca 102 Palermo oppure è ordinabile direttamente presso l´editore spedendo una mail all´indirizzo casaeditrice@gipesrl.net o presso la propria libreria di fiducia o presso tutti i più importanti store on-line, IBS, Amazon, libreria universitaria.