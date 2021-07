Inserita in Cronaca il 02/07/2021 da Cinzia Testa Confasi Scuola, incontro con l´Assessore Regionale all´Istruzione Roberto Lagalla sui docenti immobilizzati e le assegnazioni provvisorie IL Vice Coordinatore Nazionale della Confasi Scuola, Davide Lercara, ed il Responsabile Provinciale della Confasi Sicilia, Francesco Tulone, hanno incontrato l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Roberto Lagalla. Nel corso dell’incontro gli esponenti del sindacato hanno consegnato un documento, redatto di concerto con Doriana D’Elia, coordinatrice nazionale dei docenti #immobilizzati, nel quale si chiede ” il rispetto delle fasi interprovinciali n. 39 e 41 relativamente alle assegnazioni provvisorie, la ricognizione puntuale (su ogni singola scuola) dei posti prima e dopo i movimenti di mobilità annuale integrazioni delle cattedre residue dai movimenti e infine l’ integrazione delle cattedre di sostegno per il personale di ruolo fuori sede”. Da parte sua l’assessore ha mostrato assoluto interesse per i docenti immobilizzati comprendendo che dietro ogni singolo trasferimento si riunisce una famiglia. Lagalla ha inoltre assicurato che si sarebbe messo subito a lavoro per una rapida soluzione delle questioni prospettate da Confasi.