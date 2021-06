Inserita in Cronaca il 30/06/2021 da Cinzia Testa Mazara Del Vallo, domani in scena “Mare Nostrum”: tra poesia, pittura e scultura Nell’ambito della rassegna “Mediterraneo, visioni all’orizzonte”, andrà in scena domani (giovedì 1° luglio), alle ore 18, presso la Fondazione San Vito Onlus, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo l’iniziativa “Mare nostrum”, tra poesia, pittura e scultura. Alla kermesse artistica parteciperanno gli artisti: Veronica Bauso, Adriana Bellanca, Gerry Bianco, Lucia ni Wanda Cortese, Serafina Maria Costa, Vincenzo Maria Di Bona, Loredana Fogazza, Antonino Gambino, Antonino Giacalone, Daniela Pisciotta, Mariella Ramondo, Marcella Randazzo, Maria Tindara Sapienza, Dora Saporita, Heidemarie Spengler, Anna Maria Tornabene Burgio, Anita Vitrano. Lettura critica a cura di Franco Fazzio, direzione artistica di Eleonora Fogazza. Cinque saranno i momenti artistici e tra questi “L’uomo e il mare” e “Luogo di incontro fra popoli ma…troppo spesso rifiuto e morte”. Le opere che alcuni artisti esporranno sarà allestita anche una mostra che sarà visitabile sino al 9 luglio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19, con ingresso libero.