Inserita in Cultura il 29/06/2021 da Cinzia Testa Catania, Dante raccontato nell’Arte: conferenza nell’ambito dell’iniziativa di BCsicilia per celebrare i 700 anni dalla morte del grande poeta Nell’ambito dell’iniziativa “Dieci Giorni con Dante” si terrà giovedì 1 luglio 2021 alle ore 18,00, organizzata da BCsicilia Sede di Catania, la conferenza “Dante raccontato nell’Arte”. Dopo i saluti di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, è previsto l’intervento di Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte, Presidente BCsicilia Sede di Catania. Coordina: Rosa Gangi, Consiglio Direttivo BCsicilia Sede di Catania. L’incontro si terrà al Polo Tattile Multimediale in Via Etnea, 602 a Catania. La conferenza sarà preceduta da una visita guidata al Museo. Per prenotazioni: Tel. 095.2292102 – 392.1095031. Email: catania@bcsicilia.it. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme per la prevenzione dal Covid-19.

L’opera di Dante ha ispirato, nel corso dei secoli, un’infinità di rappresentazioni artistiche, pittoriche, scultoree ma anche cinematografiche. Questo immenso patrimonio iconografico ha segnato, per sempre l’immaginario universale divenendo, a sua volta, motivo di ispirazione per altre espressioni artistiche.Dalle miniature medievali alle opere dei preraffaelliti l’opera di Dante si mostra ai nostri occhi in tutta la sua forza e attualità.

Il Polo Tattile Multimediale, inaugurato nel mese di marzo 2008, rappresenta la naturale estensione della Stamperia Regionale Braille verso la società e il pubblico dopo trent´anni di attività. In un palazzo del 1700 totalmente ristrutturato, sulla principale via di Catania, sono ospitati cinque siti di grande valore culturale e sociale che si propongono come punto di incontro, di conoscenza, di sensibilizzazione e di informazione non solo per i non vedenti e ipovedenti ma anche per i vedenti. Nel corso della serata sarà possibile visitare l’intero complesso del Polo Tattile Multimediale con l’annesso museo.

In allegato locandina dell’evento e dipinto su Paolo e Francesca.