Inserita in Cronaca il 28/06/2021 da Cinzia Testa Notte Romantica, il bilancio dell’evento a Erice Arte, musica e romanticismo: ecco i tre temi che hanno caratterizzato la Notte Romantica di Erice che sabato scorso ha animato il nostro centro storico. L’evento ericino, dedicato appunto all’amore, è stato organizzato a seguito dell’adesione dell’Amministrazione comunale alla sesta edizione della Notte Romantica nei Borghi Più Belli D’Italia che si svolge, come ogni anno, il sabato successivo al solstizio d’estate.



Nel borgo ericino i ristoranti che hanno aderito hanno dato vita a cene a lume di candela con un menu incentrato appunto sull’amore. Per le vie del borgo, quattro musicisti del Conservatorio Scontrino hanno suonato musica itinerante: si tratta di Antonella Scalia (violino), Federico Caleca (viola), Aldo Popolano (chitarra), Marta Bilotta (percussioni), Claudio Tomaselli (docente) alle percussioni. Alla mezzanotte, poi, gli innamorati si sono radunati in piazza della Loggia disponendosi in maniera tale da formare un cuore, per poi baciarsi allo scoccare della mezzanotte.



Durante la serata, inoltre, grazie alla collaborazione con le Fondazioni Erice Arte ed Ettore Majorana, è stato possibile accedere, dalle ore 18 alle ore 23, all’esposizione “De Chirico e Ventrone. La vittoria della pittura” allestita negli spazi dell’Istituto Wigner–San Francesco e del Polo Museale “Antonino Cordici”.



«È stato un evento riuscito – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora al turismo, Rossella Cosentino -. Tanti innamorati, soprattutto turisti, hanno molto gradito i temi dell’amore e del romanticismo ed è proprio in manifestazioni come questa che dobbiamo insistere, affinché si possa non soltanto fornire momenti di svago, ma anche di promozione e valorizzazione del territorio, oltre che di incentivo all’economia locale così tanto penalizzata dalla crisi emergenziale».



«Il nostro ringraziamento – aggiungono - va alle attività commerciali che hanno aderito sin da subito e contribuito agli addobbi, ma anche a quelle che si sono unite successivamente. Grazie anche al Conservatorio Scontrino di Trapani coi suoi musicisti, agli uffici comunali, alle Fondazioni EriceArte ed Ettore Maiorana, alla Cooperativa Kleos ed agli Antonelli di Radio 102. È stata proprio la sinergia e la comunione d’intenti a consentire la corretta organizzazione e lo svolgimento di un’iniziativa incentrata su bellezza ed amore».