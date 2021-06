Inserita in Cultura il 26/06/2021 da Direttore Critica e politica: Battaglia La Terra Borgese e Lagalla convergono al De Seta Stare a confronto con Roberto Lagalla è un´esperienza che arricchisce- precisa Paolo Battaglia La Terra Borgese - si tratta di un uomo molto ampio, preparato, è una personalità poliedrica, perfino complessa, quando parla lui parla il Magnifico Rettore che è stato, parla il medico che è, è uno che ha alle spalle 450 pubblicazioni scientifiche e che attualmente è deputato della XVII legislatura dell´Assemblea Regionale Siciliana dove ricopre pure la carica di Assessore all´Istruzione e alla Formazione professionale.



Il Convegno sulla Disabilità del 25 Giugno si è rivelato un vero atanor, un´ottima opportunità per ricordare che l´arte figurativa è madre alla società: attraverso il segno nasce la comunicazione e inizia la società, quella in grado di tramandare conoscenza attraverso il segno, la scrittura, che fa dell´uomo la specie vivente dominante.



E mentre nel simbolismo e in mitologia l´arte sempre ha figurato deformando ma per ragioni di speculazioni filosofiche, nell´Arte figurativa, la pittura, la scultura e l´architettura hanno invece solo usato la disabilità, con lo scopo di conferire un maggiore risalto all´arte stessa, sia nelle iniziative espositive quanto nella cattiveria di singoli autori che di disabilità - altrui - hanno nutrito la propria fama e spesso il portafogli attraverso la committenza.



Certo non la pittura che narrava della peste del Trecento, delle disabilità provocate: quella pittura era e rimane di tipo documentaristico, e di grande valore storico, a tutt´oggi e per i posteri.



Ma a partire dal 1500, l´arte, con Bronzino che ritrae il nano Morgante della corte medicea, cessa di essere arte e si fa cartellonistica. Di fatto così diviene!



Se pure una certa storia dell´arte ci racconti la favoletta - del tutto insensata - di un Diego Velasquez nel Seicento e di un Giacomo Ceruti nel Settecento, che darebbero alle persone affette da nanismo una dignità e un contegno che nessuno mai ha osato nella pittura.



Scemenze. Perché si vuole dunque compatire invece di riconoscere l´errore sociale.



E dobbiamo aggiungere - per quel che riguarda la c.d. inclusione - il mitologhema, per designare idee o formule che assumono valore di mito sociale o politico.



L´inclusione sociale - per definizione - rappresenta la condizione in cui tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità.



Dunque il termine inclusione sociale serve solo a fare spaccio di idee stupefacenti, perché se taluni comparti della società - nel proprio preciso interesse o disinteresse - hanno prodotto degli esclusi, e beh, allora bisogna evitare questa cacofonia per parlare di redenzione sociale, quale riscatto di una società malata: quella società che nel suo realizzarsi, nel suo disabile manifestarsi, ha creato il diverso, e con esso la corbelleria sociale, perché o è sociale, dunque non escludente, o non è società.



D´altro canto quando uno nasce, nasce socializzato, in seno ad una società!



Il concetto di pari opportunità lo partorirono i Padri costituenti, art. 3; 37; 51; il resto è truffa. Perché si tratta di buonismo, e per giunta falso. Come se un Hitler parlasse di inclusione degli ebrei.



Dunque la società torni sui suoi passi intellettuali e la smetta di atteggiarsi con queste superiorità culturali nei confronti delle facoltà mentali e fisiche delle donne, delle minoranze, di questo, e di quello, e di tutti gli altri.



Pensi piuttosto a comportarsi. E bene.



Soprattutto quando definisce, addita, e si erge vocabolarista.



Per tornare all´arte: è merito del neuroscienziato Semir Zeki se questa si riscatta. È lui che fonda alla University College di Londra l´Istituto di Neuroestetica.