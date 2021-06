Inserita in Sport il 19/06/2021 da Direttore Sigel Marsala, l’opposto dalla mano pesante in dote a coach Delmati è l’americana Akuabata Okenwa Rinforzo nel ruolo di opposto per la Sigel Marsala del nuovo corso Delmati! Akuabata Felisa Okenwa, opposto californiana alla primissima esperienza europea, giocherà in maglia Sigel nella prossima imminente stagione agonistica di serie A2. La pallavolista "a stelle e a strisce" proviene dal mondo dei College e nell´ultima stagione ha militato nell´UAlbany, team di volley dello Stato di New York. Oltre alla tecnica e alla scaltrezza nelle singole giocate, le altre peculiarità dell’opposto di mano destra sono una struttura fisica imponente, l´elevazione e infine l´atletismo. Con il palleggiatore Chiara Scacchetti andrà a formare una diagonale d´attacco ricca di contenuti tecnici e potenzialmente pericolosa per i sestetti avversari.