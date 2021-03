Inserita in Politica il 30/03/2021 da Rossana Battaglia Proposte rimodulazione Carta del docente

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani invita il MIUR a rimodulare l’attuale Carta del docente per tutti quegli insegnanti che non riescano (ci auguriamo pochi) ad ottenere la mobilità, tenendo presente le seguenti ipotesi: 1) attivazione bonus per costi viaggio di ricongiungimento con Trenitalia, compagnie low cost aeree e autolinee; 2) raddoppio del bonus per i docenti fuori sede . In questo caso la segnalazione del personale potrà essere inoltrata dalle segreterie delle scuole che procederanno a monitorare gli insegnanti in servizio presso la propria sede. Il raddoppio del bonus potrà essere erogato al termine delle procedure di mobilità 2021 / 2022. 3) Possibilità di avere un ulteriore bonus di 500 euro per il pagamento dell’affitto . Nel caso di insegnante con famiglia numerosa o monoreddito il bonus dovrebbe essere raddoppiato; 4) Erogazione del bonus pasto per tutti gli insegnanti (fuori ruolo e non) che versano in condizioni, a causa della pandemia, economicamente precarie; 5) Programma “Solidarietà umana” . Il programma consiste nell’attivazione di convenzioni MIUR con catene di supermercati in cui è possibile avere sconti per i docenti in difficoltà; 6) Proposta istituzione fondo sovvenzionato dai gruppi parlamentari presenti per sostenere tutti quei docenti fuorisede e non che producano progetti didatticamente interessanti e che versino in condizioni economiche precarie a causa dei costi della pandemia. La nostra proposta è motivata dal fatto che un docente ha investito molto in termini economici e pertanto merita di essere gratificato specialmente quando lavora in condizioni difficili. Considerato che sono cambiate completamente le condizioni e che è stata messa a dura prova la sopravvivenza dei docenti di ruolo fuori sede invitiamo associazioni, partiti, movimenti, i Governatori delle Regioni, i parlamentari a sollecitare il Governo onde risolvere la situazione al più presto.