Inserita in Politica il 27/02/2021 da Direttore ANAS Sanità118 incontra la neo commissaria AREUS Sardegna Proficuo e molto sereno. Il giudizio filtrato dall’incontro che è avvenuto nei giorni scorsi a Nuoro tra Flavio Ronzi, presidente di ANAS Sanità118 e Simonetta Cinzia Bettellini da poco a capo dell’AREUS, l’agenzia che in Sardegna si occupa dei servizi sanitari in emergenza-urgenza. Ronzi è arrivato nell’isola per presentare la Rete nazionale ANAS che già può contare su una vasta compagine di associazioni che si occupano di trasporto sanitario, quindi una struttura complessa e ben ramificata su tutto il territorio dell’isola. ANAS, ha spiegato Ronzi, vuole fare la sua parte e dovrà essere considerata una componente forte del sistema di risposta sanitaria regionale. Per questa ragione si è anche reso disponibile a garantire la massima collaborazione ad AREUS e in primis alla neo Commissaria Bettellini per costruire un sistema trasparente, ben normato, efficiente ed efficace che passi attraverso un affidamento rapido e strutturato delle postazioni di soccorso. E’ necessario, ha spiegato Ronzi, giungere in maniera condivisa ad elaborare uno standard nella formazione del personale, dove le Reti nazionali possano giocare il ruolo che la Legge affida loro di coordinamento e raccordo, ed ANAS ha tutti i requisiti per fare la sua parte in un sistema efficiente come quello che si dovrà costruire.

La dottoressa Bettellini ha una forte conoscenza della materia ed ha dimostrato di voler dare il giusto spazio e la necessaria valorizzazione al terzo settore. La funzione ed il ruolo della rete nazionale di ANAS è stato ben spiegato da Flavio Ronzi che ha anche sottolineato come lo scopo della Rete nazionale sia quello di sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto delle varie realtà territoriali, piccole o grandi che siano.

Ha partecipato all’incontro anche Claudio Cugusi, responsabile per la Regione Sardegna di ANAS Sanità formulando proposte per il miglioramento dei servizi ai cittadini e per il superamento di problematiche sui rimborsi degli anni precedenti. Proprio la rete ANAS Sardegna dovrà poter giocare un ruolo di raccordo importante in seno alla Consulta del soccorso dove la rappresentanza sia garantita dalle reti nazionali come previsto dagli articoli 41 e 57 del codice del terzo settore.