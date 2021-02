Inserita in Cronaca il 09/02/2021 da Rossana Battaglia ADRAGNA PET FOOD: DA ALCAMO AL RESTO DEL MONDO, ANCHE DURANTE LA PANDEMIA È una storia imprenditoriale di coraggio e ottimismo quella di Adragna Pet Food, azienda di Alcamo che si occupa della produzione di alimenti per animali e che, proprio nell’anno della pandemia ha assunto quattro nuovi dipendenti e incrementato il fatturato del 15% seguendo i principi dell’etica umanistica e della formazione continua portati avanti sul territorio siciliano da OSM Value. “Siamo stati come tutti presi alla sprovvista dalla pandemia di COVID-19 - racconta Vincenzo Adragna, titolare dell’azienda - ma ci siamo impegnati a proseguire nel nostro lavoro favorendo tutte le prassi di tutela della salute previste dai diversi DPCM. Per noi è sempre stato fondamentale assicurare che nessun lavoratore si contagiasse e che l´azienda continuasse a mantenere la sua solidità economica e finanziaria. A parte lo stress iniziale dovuto alla grande incertezza davanti alla quale ci siamo trovati, abbiamo presto ritrovato un approccio sereno e razionale alla situazione evitando di farci prendere dal panico e dal nervosismo”.

Fondata nel 1973 , l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione e, negli ultimi anni, si è spinta su mercati internazionali. “Attualmente siamo presenti in oltre 40 nazioni sparse traEuropa, Africa, Medio ed Estremo Oriente ed Oceania”. L’approccio etico di Vincenzo Adragna, che si fonda su un percorso di formazione continua sua e dei suoi collaboratori, ha dunque consentito all’azienda di mantenere performance finanziarie eccellenti nonostante il lockdown e le successive restrizioni, al punto che, anche per il 2021 l’azienda prevede di potenziare il proprio organico e assumere altri quattro dipendenti.